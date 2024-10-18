Мишустин уволил первого замглавы Минэкономразвития

Торосов стал замминистра в 2018 году, а первым замглавы ведомства — в 2022-м. Его уволили по собственному желанию

Илья Торосов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра экономического развития Илью Торосова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

«Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя Министра экономического развития Российской Федерации», — сказано в документе.

Торосов уволен по его собственной просьбе.

О том, что Торосов вскоре покинет пост, ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Как сообщил изданию собеседник, близкий к Минэкономразвития, Торосов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, поскольку решил вернуться в банковскую сферу.

Вероятным преемником Торосова один из источников газеты назвал другого заместителя министра, Максима Колесникова. Он работает в ведомстве с 2020 года, на текущем посту — с 2022-го.

Торосов родился 14 октября 1982 года в Москве. В 2004-м окончил Государственный университет управления (ГУУ). В 2005–2006 годах работал ведущим экономистом в Альфа-банке. Оттуда перешел в Райффайзенбанк, где стал главным специалистом и старшим менеджером группы развития корпоративного бизнеса в Центральном регионе России.

В 2008 году ушел с этой должности и перешел в МДМ Банк, в котором возглавил департамент по работе с крупными корпоративными клиентами. В 2015 году покинул организацию и стал руководителем дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Транскапиталбанка. На этом посту проработал два года.

В 2017–2018 годах был исполнительным директором и управляющим партнером финансовой группы компаний «ЮДР». В январе—марте 2018-го занимал посты советника и исполняющего обязанности зампредправления Тройка-Д Банка. Оттуда в 2018-м перешел в Минэкономразвития, где занял должность замминистра. Первым замминистра стал в 2022-м.

Торосов имеет ученую степень кандидата экономических наук.