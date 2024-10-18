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Силуанов предложил перестать считать Россию развивающимся государством

Россия переросла стадию развивающейся страны, у нее сформировалася экономика и доходы, считает Силуанов. Такие критерии оценки используют крупные международный организации для классификации государств

Критерии оценки экономик необходимо пересмотреть, Россия переросла стадию развивающейся страны, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума, передает корреспондент РБК.

«Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки — развитые. Слушайте, вообще-то Россия — это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые», — сказал он.

По словам Силуанова, Россия «давно опережает» некоторые развитые страны «исходя из тех цифр, которые мы видим». Он подчеркнул высокий уровень доходов страны, что «дорого стоит». Также Силуанов напомнил о заключении Всемирного банка, который по итогам 2021 года назвал Россию четвертой экономикой в мире.

Термины «развитая» и «развивающаяся» страна используют крупные международные организации, такие как ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МФВ), при классификации экономик по уровню их развития. Единых критериев оценки не существует, но среди них — ВВП на душу населения, уровень индустриализации, индекс человеческого развития (ИЧР, объединяет ряд показателей, в том числе ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования).

МВФ, ООН и Всемирный банк сходятся в оценке 40 государств как «развитых». Среди них — США, Канада, Япония и европейские страны. Россия входит в группу развивающихся стран и с формирующейся рыночной экономикой.

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В 2021 году Всемирный банк называл Россию четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС) с ВВП в $5,7 трлн. Первые три места заняли Китай ($28,8 трлн и 18,9%), США ($23,6 трлн, 15,5%) и Индия ($11 трлн, 7,2%).

ППС позволяет сопоставить ВВП разных стран и исключить фактор рыночных курсов валют. Таким образом, ВВП, изначально выраженный в национальных валютах, пересчитывается в «международные доллары» по условному курсу — он отражает соотношения объемов валют, необходимых для покупки одного и того же набора товаров и услуг. Например, если в США условная корзина с товарами стоит $100, то для покупки той же корзины в России необходимо 3,3 тыс. руб., паритетный курс составляет 33 руб. за $1.

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При участии
Екатерина Виноградова
Россия Минфин Антон Силуанов развивающиеся страны оценка доходы ВВП
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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