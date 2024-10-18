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Собянин сравнил трудяг из России и рабочих из Италии с сиестой и пивком

Высокая концентрация населения в европейских городах является причиной их высокой производительности труда, считает Собянин. У итальянцев, в отличие от российских работяг, есть сиеста и короткий день в пятницу, указал он
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Малая концентрация населения в России — причина низкой производительности труда и неэффективности частных инвестиций. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент РБК.

«Давайте оглянемся назад и посмотрим, как производительность труда росла за предыдущие 6 лет — 1,6% в год. Но если мы собираемся расти на 4 или 3,5% с точки зрения роста экономики, 1,6% роста производительности труда при стагнировании рынка труда, уменьшения предложения на рынке труда — арифметика не бьется. И это, конечно, тот вызов, который мы должны осознать», — заявил он.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Чиновник призвал обратить внимание на опыт стран, в которых производительность труда выше, чем в России. «Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу- воскресенье никто не работает. А производительность выше», — сказал он. Аналогичная ситуация, по мнению Собянина, складывается в Германии. «В Германии что, вы думаете, там кто-то перетрудился? Ничего подобного. Попробуй там кого-то заставь неурочно работать. Сразу профсоюзы выйдут на улицы и закроют это предприятие», — отметил он.

Роботизация производства при этом не является единственным решением для роста производительности, уверен мэр Москвы. По его словам, фабрики дают в валовом национальном продукте максимум 10%, 90% приходится на сферу услуг. «Вы что, в ресторане вместо пяти официантов сделаете два, и таким образом производительность труда увеличится? Наоборот! Будут в зале сидеть не час обедать, а три. Какая производительность труда увеличится?» — задался он вопросом.

Собянин выразил уверенность в том, что в Европе производительность труда выше, потому что там выше концентрация населения, в результате чего «один официант может обслужить 10 человек», тогда как в России в среднем официант обслуживает двух посетителей. «У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек, а у них 30. И когда я говорю с коллегами о том, что нам надо концентрировать население в крупных населенных пунктах, они мне говорят: «Нет, не надо. Давайте мы будем жить на селе все. Там же хорошо», — указал Собянин.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов так прокомментировал слова Собянина: «Я давно говорил, что надо чиновников сократить процентов на 10 точно. И тогда в пятницу в 6 часов домой».

Модератор сессии, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил московского мэра, за счет чего на каждый бюджетный рубль в столице приходится больше частных инвестиций, чем в целом по стране. Собянин также объяснил это концентрацией населения.

«Это эффект итальянцев. Железнодорожные перевозки в стране — это на ⅔ перевозки в Москве, пригородное сообщение. Вот и весь ответ. Концентрация населения, у нас на маленьком пятачке сконцентрировано вместе с Московской областью 21 млн человек», — сказал мэр.

По его словам, за счет такой высокой концентрации населения «любые инфраструктурные проекты приносят отдачу кратно быстрее».

«Я коллегам говорю, если у вас на полмиллиона сельских жителей 40 муниципальных центров первого уровня, где 75% сидит чиновников и бюджетников, ну какие туда инвестиции, как они могут окупиться? Невозможно. Концентрируйте свои 100-тысячные, 200-тысячные, полумиллионные города и инвестиции будут приносить другую окупаемость. А если вы ведете магистральный трубопровод, газопровод или дорогу в село, где три бабушки живет, какую окупаемость вы получите», — сказал он.

При этом Собянин отметил, что о жителях сел и малых населенных пунктов, безусловно, надо заботиться, однако в серьезных инфраструктурных инвестициях надо концентрироваться на населенных пунктов первой и второй категории концентрации населения.

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Сергей Собянин Инвестиции сиеста рынок труда
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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