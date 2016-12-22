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Силуанов объяснил просрочку платежей иностранных государств санкциями
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Силуанов объяснил просрочку платежей иностранных государств санкциями
Экономика, 15:00
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Силуанов объяснил просрочку платежей иностранных государств санкциями
Рост просроченной задолженности иностранных государств и юрлиц перед Россией связан с «санкционными последствиями», заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. По данным Счетной палаты, просрочка выросла на $3,5 млрд
Антон Силуанов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

«Были определенные задержки в платежах [иностранных] организаций; [это] санкционные последствия», — сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос РБК о причинах роста просроченной задолженности иностранных государств и их юрлиц перед Россией.

Силуанов не раскрыл, о каких странах и организациях идет речь. Программа двусторонних государственных кредитов России носит гриф секретности.

Просроченная задолженность правительств других государств (их юридических лиц) перед Российской Федерацией за 2017 год выросла на $3,5 млрд (плюс 36%) и на начало текущего года составила $13 млрд, написал ранее РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. Это связано с «неоплатой странами-дебиторами соответствующих платежей, установленных межправительственными соглашениями», сообщила Счетная палата.

Общая задолженность иностранных государств перед российским правительством на 1 января составила $38,3 млрд (эквивалентно 2,2 трлн руб.) — рост на $2,7 млрд по сравнению с 1 января прошлого года. Доля просроченной задолженности, таким образом, возросла до 33,9 против 26,8% годом ранее.

На сегодняшний день неизвестно, какие страны и в каком объеме должны России. Счетная палата в последний раз в 2016 году публиковала фрагментарные детали обслуживания иностранными государствами российских кредитов. В ее заключении на проект бюджета 2017–2019 годов говорилось, что в этот период наступают сроки погашения по кредитам, предоставленным Белоруссии, Кипру, Кубе. Минску Москва регулярно и своевременно рефинансирует свои же кредиты: в 2019 году Россия может предоставить Белоруссии $630 млн на эти цели, говорил на прошлой неделе Силуанов.

По состоянию на 2015 год в число должников России входили Вьетнам, Грузия, Пакистан, Марокко, Ирак, Албания, Китай, Индия, Йемен, следовало из ранее публиковавшихся данных Счетной палаты.

Агентом правительства по управлению внешними финансовыми активами России (то есть долгами иностранных правительств и организаций перед Москвой) выступает Внешэкономбанк (ВЭБ). В 2016 году он вел учет и расчеты по задолженности 53 стран-дебиторов в разрезе 160 кредитных соглашений. «Подавляющая часть этих требований по своей природе относится к экспортным кредитам и связана с поставками российских (и советских) промышленных товаров и услуг за рубеж», — отмечает ВЭБ.

Часть российских межправительственных займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества (на покупку российского оружия). В 2016 году президент Владимир Путин засекретил данные о военно-техническом сотрудничестве России с иностранными государствами. В августе 2017 года США приняли закон CAATSA, обязывающий вводить санкции в отношении покупателей российских вооружений за «существенные» сделки.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Антон Силуанов , Счетная палата , военно-техническое сотрудничество , кредиты
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