Силуанов рассказал о направлениях инвестиций из ФНБ

После того как ФНБ достигнет необходимых объемов, его средства могут направляться на инвестиции и за рубеж, и внутрь страны, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже в следующем году может достичь отметки в 7% ВВП, начиная с которой правительство может направлять его средства на инвестиции. Вкладывать деньги правительство может как в России, так и за рубежом, заявил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Чтобы «в полном объеме соблюсти логику бюджетного правила», нефтегазовые доходы нужно инвестировать за рубеж, чтобы они не влияли на курсовую динамику в России, объяснил Силуанов. Направлять эти средства нужно «в проекты, которые создают спрос для российской продукции, которые стимулируют экспорт российской продукции за рубеж», добавил он.

Как сообщал «Интерфакс», министр экономического развития Максим Орешкин ранее направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложил варианты направления средств ФНБ после достижения 7% ВВП, среди которых: поддержка покупателей российской продукции через РЭЦ и ЭКСАР, льготное финансирование создания производств российских компаний за рубежом и льготное финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран. Путин, по информации агентства, с предложениями концептуально согласился.

Силуанов в четверг заявил, что правительство думает и о внутренних инвестициях средств ФНБ.

«В то же время если мы говорим о развитии внутренней инфраструктуры, если мы говорим о (...) создании дополнительного плеча для [нацпроектов], то, конечно, нам необходимо развивать внутреннее кредитование. Поэтому не исключаю, что в рамках инвестирования средств ФНБ мы могли бы рассматривать определенный объем для финансирования наших институтов развития. У нас есть решение по РФПИ, возможность решения по Внешэкономбанку. То есть те деньги, которые мы сможем разместить в наши институты развития, приумножат тот объем ресурсов ФНБ, который будет в них вложен», — подчеркнул Силуанов.

По новым правилам управления средствами ФНБ, инвестировать их в финансовые активы, такие как облигации иностранных государств, депозиты во Внешэкономбанке и др., разрешается только после того, как объем свободных средств ФНБ (средств, размещенных на валютных счетах в Банке России) превысит 7% ВВП на конец года. Инвестировать можно только «излишки» (средства сверх этих 7% ВВП).

Согласно проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы (есть у РБК), объем средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России, на конец следующего года составит 6,24 трлн руб., или 5,9% прогнозируемого на 2019 год ВВП (то есть менее 7%). На конец 2020 года объем свободных средств ФНБ достигнет 9,94 трлн руб., или 9% ВВП, следует из документа. Таким образом, если верить проекту бюджета, около 2,2 трлн руб. будут доступны для инвестирования в 2021 году.