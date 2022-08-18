Fitch повысило рейтинг Украины после присвоения «ограниченного дефолта»

13 августа Fitch понизило рейтинг страны в иностранной валюте до RD из-за отсрочки платежей по внешнему долгу на два года. Сейчас агентство повысило рейтинг до СС

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с RD («ограниченный дефолт») до СС («очень высокие кредитные риски»), говорится на сайте агентства.

Понижение рейтинга до RD произошло на прошлой неделе из-за отсрочки платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Рейтинговое агентство сочло отсрочку процессом обмена проблемного долга (DDE).

Обратное действие — повышение рейтинга до СС — стало возможным после того, как держатели евробондов согласились на реструктуризацию долга. В Fitch подчеркнули, что рассматривают это как завершение обмена проблемного долга, устраняющего «ограниченный дефолт». Там также отметили, что на реструктуризацию дали свое согласие 75% держателей бондов, что превышает необходимый минимум в 66,7%.

«[Выплата] около $6 млрд основного долга и процентов по еврооблигациям Украины были отсрочены на 24 месяца, что облегчило обслуживание внешнего долга в условиях ослабления международных резервов и острой необходимости в расходах на ведение войны», — говорится в сообщении Fitch.

Там, тем не менее, подчеркивают, что рейтинг СС отражает существующие риски, связанные как с ведением боевых действий, так и с состоянием финансовой системы Украины. В Fitch допускают. что вооруженный конфликт на территории страны продлится до 2023 года, из-за чего государственный долг превысит 100% ВВП. Это в свою очередь увеличит и без того огромные затраты на инфраструктуру и производство, а также усилит инфляционное давление, в то время как источники финансирования остаются неопределенными.

Bloomberg со ссылкой на данные украинского Минфина писал, что внешний долг Украины составляет $19,6 млрд.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя согласие держателей евробондов на отсрочку до 2024 года, уточнил, что Украина сможет сэкономить на выплатах почти $6 млрд. «Эти средства помогут нам сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии», — подчеркивал он.