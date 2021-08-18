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Эксперты оценили шансы России стать «черным рыцарем» белорусских санкций

После наложения на Белоруссию «калийных» санкций Россия может помочь союзнику и стать так называемым черным рыцарем, предоставив порты или рынок сбыта, говорят эксперты. Одновременно могут выиграть российские экспортеры калия
Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

В геополитике и экономике международных санкций выделяют эффект «черного рыцаря» (black knight), когда страна — политический союзник другой страны, оказавшейся под санкциями, помогает ей ослабить эффект санкционных ограничений. Опрошенные РБК аналитики оценили, сможет ли Россия стать таким «черным рыцарем» для Минска после того, как Евросоюз, США и Великобритания ввели санкции против калийной отрасли Белоруссии, чья доля в мировом производстве этого удобрения достигает 20%.

Может ли белорусский калий уйти в российские порты

Белорусская калийная компания (БКК; экспортный агент «Беларуськалия») сейчас поставляет калийные удобрения на экспорт через литовский порт Клайпеда (с возможностью перевалки 10–11 млн т в год), откуда они направляются в Европу, Китай, Индию, Бразилию и другие страны. 12 августа министр транспорта Литвы Марюс Скуодис выразил мнение, что к декабрю транзит белорусских калийных удобрений через Литву прекратится из-за американских санкций против «Беларуськалия». «Санкциям обязаны подчиняться американские юрлица, но мы знаем из практики, что банки не станут принимать платежи за услуги, оказанные в Литве, не только в долларах, но и в евро», — сказал литовский министр.

Белоруссия готова перенаправить экспорт калийных удобрений в Азию, в порты Ленинградской области и Мурманска, если Литва откажется продолжать перевалку белорусского хлористого калия, заявил 16 августа министр транспорта страны Алексей Авраменко.

«Вопрос санкций США очень острый, и мы предпочитаем его не комментировать», — заявили РБК в пресс-службе клайпедского терминала BKT (на 30% принадлежит «Беларуськалию», на 70% — литовскому бизнесмену Игорю Удовицкому), через который осуществляется перевалка удобрений «Беларуськалия». За первое полугодие 2021 года терминал BKT обработал более 5 млн т продукции «Беларуськалия», более четверти грузооборота в порту пришлось на белорусские удобрения, сообщал в Facebook основной акционер BKT Удовицкий. «Если белорусский калий уйдет в российские порты — он уйдет навсегда», — предупреждал он 22 июня. По его словам, главным выгодоприобретателем белорусских санкций станет Россия, если ее порты получат весь белорусский транзит калийных удобрений.

В мае, до введения секторальных санкций против Белоруссии, глава РЖД Олег Белозеров говорил журналистам, что монополия ведет переговоры о том, как выстроить логистику для белорусских поставщиков удобрений, чтобы создать им условия для использования возможностей РЖД и российских портов. Пресс-служба РЖД отказалась от комментариев. До этого в феврале 2021 года Россия и Белоруссия уже подписали межправительственное соглашение о перевозке белорусских нефтепродуктов через российскую территорию и перевалке их в российских портах в 2021–2023 годах.

На возможность перенаправления до 6 млн т грузов из Белоруссии в Усть-Лугу указывал в письме в Минтранс Олег Домский, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Трансмашхолдинга» — владельца терминалов в этом порту. Но он не уточнял, о каких именно грузах идет речь.

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Какие есть препятствия

Тарифное расстояние через порты России существенно превышает тарифное расстояние при перевозке из Белоруссии в Клайпеду: дистанция до Усть-Луги длиннее на 55%, до Мурманска — в 3,3 раза, сказал РБК заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук. Сегодня тариф РЖД при перевозке удобрений из Белоруссии до Усть-Луги составит 560 руб./т, а до Мурманска — 1340 руб./т, хотя максимальная скидка может составлять 50%, оценил он. «Еще остаются вопросы с размером оплаты за вагоны операторам и за перевалку в российских портах. Очевидно, что эти параметры будут дороже расценок в прибалтийских портах», — утверждает Савчук.

В России на данный момент существует дефицит портовых мощностей для экспорта удобрений, в результате чего сами российские компании пользуются портами Прибалтики, напоминает Савчук. «Свободных специализированных мощностей в российских портах на Балтике, в Мурманске или Азово-черноморском бассейне под перевалку белорусских удобрений не просматривается. Возможна перевалка через универсальные порты при условии соблюдения экологического законодательства и при наличии свободных перевалочных мощностей. Однако в связи с существенным ростом цен на уголь мощности в российских портах в большинстве случаев задействованы под перевалку угля на экспорт», — рассказывает эксперт.

Он также обратил внимание на необходимость обеспечить недискриминационный доступ к железнодорожной и портовой инфраструктуре для российских экспортеров.

Есть ли санкционные риски у российских компаний

Недавний указ президента США Джо Байдена о секторальных санкциях против Белоруссии дает право вводить санкции против любых неамериканских лиц за «существенное содействие или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки» «Беларуськалию» и другим компаниям, попавшим в санкционный список, потенциально наказуемой названа обманная деятельность по обходу санкций. Такие положения несут санкционные риски для российских компаний, которые будут взаимодействовать с «Беларуськалием», считает эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина.

Однако эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS) Рэйчел Зимба говорит, что структуры из третьих стран, скорее всего, не будут приоритетом этих «белорусских» санкций, главным образом из-за повышательного риска для глобальных цен на калийные удобрения, а также из-за беспокойств США относительно возможного увеличения рыночной доли российских поставщиков.

Аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова указывает на аккуратный выбор сферы действия санкций со стороны Евросоюза и США. Минфин США внес в черный список только «Беларуськалий» (производит хлористый калий, но не экспортирует его), но не тронул БКК, подчеркивает она, не ожидая поэтому значительного влияния на белорусский экспорт. Ранее на это обратил внимание РБК: БКК принадлежит «Беларуськалию» на 48%, а остальные акции принадлежат «Белорусской железной дороге» (42%) и страховой компании «Белэксимгарант» (10%). Поскольку «Беларуськалий» владеет долей менее 50%, а другие совладельцы БКК не находятся под санкциями США, сам трейдер не подпадает под ограничения.

Тем не менее БКК выступает как экспортный агент «Беларуськалия», и вывозимая калийная продукция по правилам и обычным интерпретациям Минфина США все равно должна считаться «заблокированным имуществом» «Беларуськалия» — американцам с ней нельзя иметь дело, говорил РБК бывший старший советник американского санкционного управления OFAC Брайан О'Тул.

Как еще Россия может помочь белорусскому калию

Россия может частично обеспечить рынок сбыта для белорусских калийных удобрений, сказал РБК управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его мнению, санкции против «Беларуськалия» будут способствовать росту спотовых цен на калийные удобрения на мировом рынке, что повлечет за собой увеличение экспорта из России. «Одновременно с этим цены на внутреннем рынке на удобрения начнут подниматься, что будет оказывать дополнительное давление на себестоимость российской сельхозпродукции. С большой вероятностью это приведет к закупкам мелкими трейдерами белорусской продукции для поставок российским фермерам», — сказал Гришунин.

Если в конце июня спотовые цены на хлоркалий с поставкой в Бразилию превысили $500 за тонну, то на прошлой неделе стоимость гранулированного розового калия в Бразилии достигла $700 за тонну, котировки в США достигли примерно $600, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Что касается контрактных поставок, в апреле индийские импортеры подписали контракты с крупнейшими производителями калия о поставке объемов до конца 2021 года по $280 за тонну (на базисе поставки CFR). «Однако после того как США и ЕС ввели санкции против режима Александра Лукашенко, <...> идут разговоры о том, чтобы пересмотреть цену $280 в следующих контрактах и закупать новые импортные объемы калия по $400», — написало 6 августа индийское издание Indian Express. В БКК 10 августа заявили «Интерфаксу», что санкции приведут к дальнейшему росту цен на удобрения и снижению доступности калия на мировом рынке.

Могут ли российские производители стать бенефициарами санкций против Белоруссии

После введения западных санкций в отношении калийной отрасли Белоруссии многие аналитики предположили, что бенефициарами этой ситуации станут российские производители калийных удобрений, включая «Уралкалий» и «Еврохим». Компания CRU, специализирующаяся на аналитике по рынку удобрений, в прошлом году оценивала, что к производителям, имеющим наиболее благоприятные позиции, чтобы заместить объемы «Беларуськалия» на рынке, относятся «Уралкалий» и канадская Canadian Potash Exporters (Canpotex) ввиду сходных характеристик в плане производства и экспортных направлений. «Еврохим», располагающий двумя калийными активами, тоже может получить преимущества за счет использования своей сети продаж, отмечала CRU.

По данным ФТС России, экспорт хлористого калия из России за первое полугодие 2021 года составил $1,26 млрд (для сравнения: за весь 2020 год экспорт удобрения составил $1,76 млрд). В январе—июне 2021 года российские производители экспортировали 6,25 млн т хлористого калия — две трети показателя за весь предыдущий год.

«Скорее всего, поставки в Китай, Индию и Бразилию (крупнейшие экспортные рынки для «Беларуськалия») в том или ином виде останутся», — сказал РБК Андрей Лобазов. Рынок калия — глобальный, поэтому отказавшиеся от белорусского калия покупатели смогут заместить эти объемы поставками от других производителей, говорит он. РБК направил запросы в БКК, «Уралкалий» и «Еврохим».

Белоруссия в 2020 году отправила за рубеж хлористого калия на $2,4 млрд против $2,8 млрд в 2019 году. После введения европейских санкций в конце июня Национальный статистический комитет Белоруссии перестал раскрывать ежемесячные объемы экспорта калия.

Елена Сахнова напоминает, что Евросоюз запретил только поставку из Белоруссии хлорида калия с содержанием полезного вещества (оксида калия) менее 40% и более 62%, а поставки хлорида калия 40–62% под запрет не попали. Белоруссия как раз поставляет в Европу розовый калий, не затронутый санкциями.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова, Ксения Котченко
При участии
Тимофей Дзядко
Белоруссия американские санкции калий «Беларуськалий» «Уралкалий» РЖД
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