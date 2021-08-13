Перенос порта из Петербурга в Усть-Лугу оценили в ₽110 млрд

Как «Трансмашхолдинг» проводил расчеты

Большой порт Санкт-Петербург, расположенный в Невской губе Финского залива и устьевой части Невы, — один из крупнейших портов на Северо-Западе России. Его грузооборот в 2020 году составил 56 млн т, площадь — около 746 га. Крупнейшие стивидоры порта — Петербургский нефтяной терминал Михаила Скигина (9,2 млн т нефтепродуктов), Первый контейнерный терминал (8,8 млн т грузов) и «Петролеспорт» (7,1 млн т), принадлежащие Global Ports, а также Контейнерный терминал Санкт-Петербург (8,4 млн т) и Морской порт Санкт-Петербург (7 млн т), которые входят в Первую портовую компанию Владимира Лисина.

Общая мощность портовой инфраструктуры Большого порта Санкт-Петербург — 110 млн т в год, но грузооборот стивидоров (владельцев терминалов) составлял от 55,2 млн до 55,6 млн т в 2020 году, что является предельным объемом за последние шесть лет, говорится в письме Домского. Поэтому при расчетах стоимости переноса ТМХ использовал показатель 56 млн т, который умножил на стоимость тонны проектной мощности аналогичных портов (на основе данных Росморречфлота) и получил 110 млрд руб. В эту сумму не входят возможные дополнительные расходы на создание подъездной и энергетической инфраструктуры.

Все эти затраты могут быть покрыты за счет реализации девелоперских проектов на высвобождаемой территории площадью не менее 600 га, говорится в письме. Площадь проекта меньше, чем общая площадь Большого порта, потому что часть его активов расположена в других местах и не подпадает под переезд — это судостроительные верфи и территории в гавани Литке и Ломоносовской гавани на острове Кронштадт, а также многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка».

Бокарев выступил с инициативой переезда порта в марте 2021 года, написав письмо президенту Владимиру Путину. Необходимость вывода мощностей он обосновывал необходимостью формирования комфортных условий жизни для жителей города. «На высвобожденных 600 га территории будет создан флагманский район Санкт-Петербурга, который станет катализатором городского развития, задающим новые стандарты удобной для жизни городской среды для всей России», — писал бизнесмен.

В качестве потенциальных площадок, куда можно перенести портовую инфраструктуру из города, ТМХ называет территории в Усть-Луге — севернее терминалов «Ультрамар» и «Морская гавань», а также вблизи деревни Новое Гарколово в Ленинградской области. Эти территории находятся на землях лесного фонда, и решение об их предоставлении должно принимать правительство. В письме замглавы ТМХ также предлагается перенести часть мощностей в порты Приморска, Высоцка и Выборга и на терминал «Бронка».

Как обеспечить вывоз грузов из Усть-Луги при переезде петербургского порта

29 млн т грузов доставляются в порт Петербурга по железной дороге, а 24 млн т грузов — автомобильным транспортом, приводит ТМХ оценки.

С учетом переезда, а также будущих потребностей уже строящихся собственных терминалов и перенаправления грузов из Белоруссии в Россию Усть-Луга нуждается в дополнительной пропускной способности железных дорог в размере 77 млн т в год. Из этого объема 42 млн т приходятся на будущие мощности Универсального торгового терминала «Усть-Луга» и терминала «Ультрамара» (при условии их загрузки на 100%), а 6 млн т — на грузы из Белоруссии.

По информации РЖД, на сегодняшний день не загружены железнодорожные подходы к порту Усть-Луга на 39 млн т, утверждает Домский. Увеличение пропускной способности железнодорожного транспорта в сообщении с Усть-Лугой на 10 млн т уже заложено в инвестпрограмму РЖД, а дополнительное расширение еще на 30 млн т является «реализуемым», для чего в письме РЖД в ТМХ предварительно указаны необходимые мероприятия, добавляет он. В случае реализации этих проектов пропускная способность по железной дороге вырастет до 80 млн т. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Что касается грузов петербургского порта, доставляемых автомобильным транспортом, то, по расчетам «Трансмашхолдинга», после переезда в Усть-Лугу их можно будет перевести по действующим недозагруженным магистралям. По данным Росавтодора, текущая загруженность наиболее узкого участка подъездных дорог к порту Усть-Луга составляет 37%. По оценкам ТМХ, это дает возможность уже сейчас провезти дополнительно 14 млн т.

Почему стивидоры выступают против переезда

«В предложении «Трансмашхолдинга» пока не проглядывается проект, учитывающий весь комплекс экономических и социальных проблем, которые неизбежно будут сопутствовать такой инициативе, как гипотетический редевелопмент Большого порта Санкт-Петербург», — заявил РБК Михаил Скигин (его слова передала пресс-служба). Он выразил сомнение и в приведенных суммах затрат на перенос мощностей порта. Даже по «примерным расчетам» они будут в несколько раз выше оценок ТМХ, уверяет он. З августа принадлежащий ему Петербургский нефтяной терминал сообщил, что получил разрешение городской службы государственного строительного надзора и экспертизы на строительство нового перевалочного комплекса в порту Петербурга, стоимость которого оценивается более чем в 5 млрд руб.

Представитель Первой портовой компании также считает оценки ТМХ заниженными. По его словам, в проекте должны учитываться расходы на создание дублирующей портовой инфраструктуры и перенос перевалки более 60 млн т грузов с учетом интересов десятков стивидоров и сотен компаний, осуществляющих деятельность в порту, равно как и тысяч работников стивидорных компаний и предприятий околопортовой отрасли. «Материалы ТМХ содержат расчеты по переносу только фактического грузооборота и не учитывают существующие мощности для перевалки. Занижены расчетная стоимость переноса и строительства новой инфраструктуры», — добавляет представитель Global Ports. В оценках грузовой базы и требуемых мощностей не учтены перспективы ее роста за исключением грузов из Белоруссии, указывает он.

В пресс-службе группы «Дело» Сергея Шишкарева (совладелец Global Ports) добавили, что при подготовке проекта переноса портовых мощностей не была осуществлена глубокая проработка и оценка экономической модели, возможностей и рисков проекта — инфраструктурных, экологических, законодательных, регуляторных, финансовых, социальных и деловых. Кроме того, не учтено, что его реализация потребует пересмотра инвестиционных планов стивидоров, что помешает развитию инфраструктуры и замедлит достижение планов по росту сектора.