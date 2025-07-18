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Минэкономразвития назвало, при каком условии инфляция может быть ниже 7%

Минэкономразвития: при сохранении динамики инфляция может снизиться ниже 7%
Минэкономразвития сохранило свой апрельский прогноз по инфляции на уровне 7,6%. Корректировку показателя на несколько десятых долей процента ведомство допускает «при сохранении текущей динамики»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания заместителя председателя правительства Александра Новака по ситуации в экономике.

По информации кабмина, в то же время «возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики».

В мае этот показатель составил 9,9%, затем сократился до 9,4% в июне и до 9,34% в этом месяце (на момент 14 июля). Инфляцию на уровне 7,6% на конец 2025 года ведомство ранее спрогнозировало в апреле.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно опросу «инФОМ», проведенному по заказу Банка России с 2 по 11 июля 2025 года, инфляционные ожидания населения России составили 13%. Месяцем ранее ожидаемая населением инфляция впервые за два месяца показала снижение. В мае 2025 года этот показатель составил 13,4%, в июне — 13%. 

Кроме того, по данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 8 по 14 июля вырос на 0,02% против 0,79% за предыдущую неделю.

Накануне агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что рост цен в России в июне значительно замедлился. Это стало признаком того, что борьба Банка России с инфляцией дает плоды, отметили авторы материала. Цель Банка России — достичь уровня инфляции 4%.

На заседании 6 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 21 до 20%. В предыдущий раз ключевая ставка снижалась 16 сентября 2022 года — до 7,5%. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, весь прошлый год именно высокая ставка справлялась со сдерживанием инфляции.

На следующем заседании, которое пройдет 25 июля, Банк России может снизить ключевую ставку до 17%, заявил ранее старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. При этом он подчеркнул, что базовый прогноз SberCIB на июльское заседание — снижение ключевой ставки до 18%.

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Участники заседания также обсудили итоги работы экономического блока за первые пять месяцев 2025 года. По информации Минэкономразвития, по итогам января—мая 2025 года рост ВВП составил 1,5%. Инвестиции в первом квартале выросли на 8,7%.

Обсуждение также затронуло вопросы работы различных отраслей промышленности в условиях текущего охлаждения экономики. В частности, по данным кабмина, наиболее активно в январе—мае выросли такие сегменты, как машиностроение, увеличившее выпуск продукции на 13,3%, и сфера общественного питания, показавшая рост в 8,3%.

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