Глава Минэкономразвития заявил о выходе России на грань рецессии

Мы стоим на грани, дальше все зависит от наших решений, заявил Решетников. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил состояние экономики России как «похолодание», но заверил, что вслед за холодом «всегда приходит лет»

Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Экономика России находится «на грани перехода в рецессию», заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр экономического развития Максим Решетников.

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — заявил министр, выступая на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» (слова главы Минэкономразвития передает корреспондент РБК).

«Я сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений», — добавил Решетников, отвечая на вопрос, удастся ли России «не свалиться» в рецессию.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил состояние экономики России как «похолодание», но заверил, что вслед за холодом «всегда приходит лето».

«Это выход из перегрева», — дала свою оценку глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Вот экономика спроса у нас росла, а экономика предложения отставала, оттуда перегрев и инфляция, это достаточно просто», — объяснила она.

Video

Ранее свои оценки состояния российской экономики и рисков переохлаждения дали опрошенные РБК участники ПМЭФ. И их мнения по этому вопросу сильно разошлись. В частности, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что говорить о системном переохлаждении пока рано, но уже есть секторы, в которых снижение деловой активности становится заметным. «Ну, конечно, наблюдаем [переохлаждение]. Где нет бюджетного импульса, там и сильное переохлаждение — это где-то 50% экономики», — сказал глава «Опоры России» Александр Калинин. А вот бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что «риски переохлаждения преувеличены».