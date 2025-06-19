Глава Минэкономразвития заявил о выходе России на грань рецессии
Экономика России находится «на грани перехода в рецессию», заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр экономического развития Максим Решетников.
«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — заявил министр, выступая на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» (слова главы Минэкономразвития передает корреспондент РБК).
«Я сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений», — добавил Решетников, отвечая на вопрос, удастся ли России «не свалиться» в рецессию.
В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил состояние экономики России как «похолодание», но заверил, что вслед за холодом «всегда приходит лето».
«Это выход из перегрева», — дала свою оценку глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Вот экономика спроса у нас росла, а экономика предложения отставала, оттуда перегрев и инфляция, это достаточно просто», — объяснила она.
Ранее свои оценки состояния российской экономики и рисков переохлаждения дали опрошенные РБК участники ПМЭФ. И их мнения по этому вопросу сильно разошлись. В частности, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что говорить о системном переохлаждении пока рано, но уже есть секторы, в которых снижение деловой активности становится заметным. «Ну, конечно, наблюдаем [переохлаждение]. Где нет бюджетного импульса, там и сильное переохлаждение — это где-то 50% экономики», — сказал глава «Опоры России» Александр Калинин. А вот бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что «риски переохлаждения преувеличены».
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