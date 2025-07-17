 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Bloomberg написал о «долгожданной победе России» над инфляцией

Bloomberg: Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рост цен в России в июне значительно замедлился, что стало признаком того, что борьба Банка России с инфляцией дает плоды, пишет агентство Bloomberg в обзорной статье под названием «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией».

Сейчас годовая инфляция в России — около 9,4% (по состоянию на июнь 2025 года). Уровень годовой инфляции остается на уровне 9%, «что значительно выше целевого показателя Центрального банка в 4%». Но текущий рост цен, который замедляется, «соответствует этой цели».

«Это, вероятно, усилит ожидания того, что дальнейшее снижение ключевой ставки может произойти раньше и, возможно, окажется более существенным, чем предполагалось изначально», — пишет Bloomberg.

На заседании 6 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 21 до 20%. В предыдущий раз ключевая ставка снижалась 16 сентября 2022 года — до 7,5%.

Набиуллина назвала условия для более быстрого снижения ставки
Финансы
Эльвира Набиуллина

Пик инфляционного давления был достигнут в стране осенью прошлого года, и для его сдерживания ключевая ставка была повышена. Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, весь прошлый год ставка справлялась со сдерживанием инфляции.

В начале июля опрос «инФОМ» по заказу Банка России показал, что инфляционные ожидания населения России — 13%. Месяцем ранее ожидаемая населением инфляция впервые за два месяца показала снижение. В июне 2025 года россияне аналогично давали оценку инфляции на год вперед на уровне 13%, в мае — 13,4%, в апреле — 13,1%.

Читайте РБК в Telegram.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Эльвира Набиуллина Инфляция годовая инфляция экономика России цены
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Bloomberg: три российских банка обсудили обращение к ЦБ за помощью
Финансы
Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией с девятой симфонией Бетховена
Финансы
Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
WSJ узнала о трудностях Patriot с перехватом российских ракет на Украине Политика, 20:20
Адвоката Полозова заочно арестовали за фейки о российской армии Политика, 20:14
Кабмин предложит новые ограничения на работу зарубежных мессенджеров Политика, 20:12
Spectator узнал о давлении США на Зеленского по поводу Буданова Политика, 20:10
Могут ли израильские удары по Сирии перерасти в полноценную войну Политика, 19:59
Футбольная игра EA Sports FC впервые за 19 лет выйдет без русской озвучки Спорт, 19:58
447 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на турниры Спорт, 19:46
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Участник водружения знамени над Рейхстагом посмертно получил звание Героя Политика, 19:46
ФРГ и Британия пообещали передать Украине дальнобойные системы Политика, 19:40
Как изменился состав правительства Украины. Инфографика Политика, 19:32
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 19:10
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:10
Путин подписал указ о выдаче паспортов России в Абхазии и Южной Осетии Политика, 19:08
Развлекательный супермаркет: как развиваются киберклубы CyberX Community Франшизы, 19:07