Bloomberg написал о «долгожданной победе России» над инфляцией

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Рост цен в России в июне значительно замедлился, что стало признаком того, что борьба Банка России с инфляцией дает плоды, пишет агентство Bloomberg в обзорной статье под названием «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией».

Сейчас годовая инфляция в России — около 9,4% (по состоянию на июнь 2025 года). Уровень годовой инфляции остается на уровне 9%, «что значительно выше целевого показателя Центрального банка в 4%». Но текущий рост цен, который замедляется, «соответствует этой цели».

«Это, вероятно, усилит ожидания того, что дальнейшее снижение ключевой ставки может произойти раньше и, возможно, окажется более существенным, чем предполагалось изначально», — пишет Bloomberg.

На заседании 6 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 21 до 20%. В предыдущий раз ключевая ставка снижалась 16 сентября 2022 года — до 7,5%.

Пик инфляционного давления был достигнут в стране осенью прошлого года, и для его сдерживания ключевая ставка была повышена. Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, весь прошлый год ставка справлялась со сдерживанием инфляции.

В начале июля опрос «инФОМ» по заказу Банка России показал, что инфляционные ожидания населения России — 13%. Месяцем ранее ожидаемая населением инфляция впервые за два месяца показала снижение. В июне 2025 года россияне аналогично давали оценку инфляции на год вперед на уровне 13%, в мае — 13,4%, в апреле — 13,1%.