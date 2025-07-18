ЕС ввел полный запрет на операции с «Северными потоками»

ЕС в 18-м пакете санкций ввел полный запрет на операции с «Северными потоками»

ЕС в рамках 18-го пакета санкций объявил о полном запрете на любые коммерческие взаимодействия с «Северными потоками», тем самым препятствуя завершению строительства. Запрещены в том числе обслуживание и ремонт газопроводов.

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Европейский союз ввел полный запрет на операции с газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», следует из заявления Совета ЕС о новых санкциях против России.

Запрет действует в том числе и на поставку товаров и услуг для этих газопроводов. Это «предотвращает завершение, обслуживание, эксплуатацию и любое будущее использование трубопроводов», говорится в заявлении Совета ЕС.

18 июля Совет Евросоюза принял 18-й пакет санкций в отношении России — в его рамках вводятся не только ограничения по работе «Северных потоков», также снижен потолок цен на российскую нефть.

Евросоюз запретил покупку нефтепродуктов на основе российского сырья, поступающих через третьи страны. Ограничение не коснутся продукции из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов.

Под санкции подпали 14 физических и 41 юридическое лицо. Таким образом, число лиц в списке ЕС превысит 2500. Брюссель считает, что все они «ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что новые ограничения позволят нанести серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России.

Россия считает западные ограничения незаконными.