 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС ввел полный запрет на операции с «Северными потоками»

ЕС в 18-м пакете санкций ввел полный запрет на операции с «Северными потоками»
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
ЕС в рамках 18-го пакета санкций объявил о полном запрете на любые коммерческие взаимодействия с «Северными потоками», тем самым препятствуя завершению строительства. Запрещены в том числе обслуживание и ремонт газопроводов.
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейский союз ввел полный запрет на операции с газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», следует из заявления Совета ЕС о новых санкциях против России.

Запрет действует в том числе и на поставку товаров и услуг для этих газопроводов. Это «предотвращает завершение, обслуживание, эксплуатацию и любое будущее использование трубопроводов», говорится в заявлении Совета ЕС.

18 июля Совет Евросоюза принял 18-й пакет санкций в отношении России — в его рамках вводятся не только ограничения по работе «Северных потоков», также снижен потолок цен на российскую нефть.

Совет ЕС раскрыл детали 18-го пакета санкций против России
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Евросоюз запретил покупку нефтепродуктов на основе российского сырья, поступающих через третьи страны. Ограничение не коснутся продукции из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов.

Под санкции подпали 14 физических и 41 юридическое лицо. Таким образом, число лиц в списке ЕС превысит 2500. Брюссель считает, что все они «ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что новые ограничения позволят нанести серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России.

Россия считает западные ограничения незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
новые санкции Северный поток газопровод Евросоюз
Материалы по теме
Лондон расширил антироссийский санкционный список на 23 позиции
Политика
Песков на 18-й пакет санкций Евросоюза ответил словом «иммунитет»
Политика
ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
СК завел дело на главреда «Дождя» Тихона Дзядко Политика, 16:09
Владимирский губернатор пригласил Путина посмотреть на икону Боголюбского Политика, 16:06
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Лукашенко пригрозил «отрывать головы» за нехватку механизаторов Политика, 15:54
ЕС ввел полный запрет на операции с «Северными потоками» Экономика, 15:52
Возглавляющий «Ростов» испанец назвал Карпина лучшим тренером в России Спорт, 15:44
Джим Керри нашел нового покупателя особняка в Лос-Анджелесе Недвижимость, 15:42
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Овчинский подвел итоги пяти лет работы московской программы КРТ Город, 15:41
Первый за три года самолет из Москвы сел в аэропорту Геленджика Общество, 15:37
Доходы Euroclear от замороженных активов России за полгода упали на 21% Инвестиции, 15:37
Эксперт оценила последствия санкций ЕС для платежной платформы А7 Отрасли, 15:35
Почему дорожает биткоин. Все причины роста крипторынка Крипто, 15:35
В Одессе переименовали улицу Чапаева Политика, 15:33
Израиль оценил, на сколько лет отбросил ядерную программу Ирана удар США Политика, 15:30