ФАС рассмотрит обращение о ценах на пакеты в супермаркетах

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова провести проверки из-за наценок на пакеты в крупных сетях супермаркетов, пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в ФАС, предположив возможный ценовой (монопольный) сговор. Речь идет о магазинах X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток»), а также «Дикси» и «Магнит».

В обращении указано, что стоимость пакетов в указанных магазинах стала абсолютно одинаковой — 9,99 руб. При этом закупочная стоимость пакетов ниже — от 2,5 до 3 руб. за штуку, указывает ассоциация. В ФАС пообещали отреагировать, если соответствующие нарушения будут выявлены.

Накануне ФАС призвала продавцов ограничить наценки на товары для школьников перед началом учебного года. В ведомстве подчеркнули, что это повысит доступность товаров для потребителей и предотвратит рост цен в период сезонного спроса.