 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

ФАС рассмотрит обращение о ценах на пакеты в супермаркетах

«Коммерсантъ»: ФАС просят проверить сети супермаркетов из-за наценки на пакеты
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова провести проверки из-за наценок на пакеты в крупных сетях супермаркетов, пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в ФАС, предположив возможный ценовой (монопольный) сговор. Речь идет о магазинах X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток»), а также «Дикси» и «Магнит».

В обращении указано, что стоимость пакетов в указанных магазинах стала абсолютно одинаковой — 9,99 руб. При этом закупочная стоимость пакетов ниже — от 2,5 до 3 руб. за штуку, указывает ассоциация. В ФАС пообещали отреагировать, если соответствующие нарушения будут выявлены.

ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России
Бизнес
Фото:Максим Кимерлинг / ТАСС

Накануне ФАС призвала продавцов ограничить наценки на товары для школьников перед началом учебного года. В ведомстве подчеркнули, что это повысит доступность товаров для потребителей и предотвратит рост цен в период сезонного спроса.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
антимонопольное законодательство проверка супермаркет жалоба X5 Retail Group
Материалы по теме
ФАС оштрафовала Т-банк за рекламу о снятии наличных
Бизнес
ФАС завела дело против импортера антибиотика для лечения пневмонии
Общество
ФАС решила проверить обоснованность цен на рыбу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
Еще в одном российском городе хотят запретить электросамокаты Общество, 14:40
В Белгородской области дрон тяжело ранил бойца подразделения «Орлан» Политика, 14:35
Магазин «Фаланстер» и его гендиректора оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Политика, 14:31
Криптопроект семьи Трампов докупил Ethereum. Кто еще скупает «эфир» Крипто, 14:30
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет и обучение пилотов Mirage Политика, 14:29
ФАС рассмотрит обращение о ценах на пакеты в супермаркетах Экономика, 14:24
Постконструктивизм 30-х: cтиль, созданный так и не реализованным проектом Недвижимость, 14:23
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Совет ЕС раскрыл детали 18-го пакета санкций против России Политика, 14:18
Названы пять главных конкурентов Lada Iskra Авто, 14:11
Российские синхронистки стали третьими в квалификации в дуэтах на ЧМ Спорт, 14:07
Посол Израиля назвала условие возобновления операции против Ирана Политика, 14:05
ЕС ввел полный запрет на транзакции с РФПИ и его дочерними компаниями Политика, 14:04
Okko запустит раздел о «Спартаке» и покажет памятные игры Лиги чемпионов Спорт, 14:00
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00