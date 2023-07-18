Правительство сможет обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны

Минэкономразвития разработало поправки, позволяющие временно снижать вплоть до обнуления пошлины на экспорт товаров в дружественные страны, а также устанавливать квоты для льготного вывоза продукции из ряда регионов России

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Минэкономразвития разработало проект поправок к закону «О таможенном тарифе», который позволит правительству временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в так называемые дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов России. РБК ознакомился с документом, который 17 июля рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

В пресс-службе Минэкономразвития и пресс-службе правительства сообщили, что правкомиссия одобрила законопроект. Теперь он должен быть формально одобрен на заседании кабинета министров, после чего может быть внесен в Госдуму.

Поправки предусматривают, что по поручению президента правительство «в целях содействия экономическому развитию и укреплению связей с государствами, торгово-политические отношения с которыми предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, и с иными государствами» может устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, максимум на полгода.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что тарифные преференции могут применяться при экспорте «в отдельные дружественные страны» и страны, «с которыми в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество». Поправки дадут правительству «возможность точечной настройки» вводимых в России мер регулирования экспорта, говорится в документе. Внутри ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) взаимная торговля осуществляется беспошлинно.

Поправки призваны «обеспечить гибкость реализуемой таможенно-тарифной политики», заявили в пресс-службе Минэкономразвития. «Сейчас создается правовая база для того, чтобы правительство могло в индивидуальных случаях применять льготные режимы в отношении вывоза товаров из отдельных регионов, а также в отношении вывоза товаров в конкретные страны», — пояснили в ведомстве, добавив, что законопроект поддержит экспортеров из регионов, которые будут определены правительством позже.

Режим наиболее благоприятствуемой нации — ключевой принцип Всемирной торговой организации (ВТО). Он предполагает, что каждое из государств, участвующих в договоре, обязуется предоставлять другому такие же права и льготы, которые оно уже предоставило или предоставит в будущем любому третьему государству. Россия на данный момент остается членом ВТО, хотя ряд западных стран лишил ее статуса благоприятствуемой нации из-за проведения военной операции на Украине. В МИД России весной 2023 года исключали выход из ВТО. Под дружественными или нейтральными странами понимаются те, которые не включены Россией в перечень недружественных, куда входит около 50 стран и территорий, вводивших против нее санкционные ограничения.

Какие экспортные пошлины можно будет регулировать

Наиболее значимые товары, облагаемые вывозными пошлинами, это топливо (нефть, нефтепродукты и газ), пшеница, древесина, лом черных металлов, напоминает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко.

Основную долю выручки в казну приносят экспортные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты: по данным Минфина, в 2022 году они составили 2,5 трлн руб., или 73% от всех доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности.

В текущих условиях правительство облегчает себе возможность введения экспортных пошлин и систематизирует инструментарий их применения, говорит директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Мотивом для подобных действий может являться «необходимость компенсации потерь от недружественных действий некоторых стран для отдельных отраслей», полагает он.

Товарами, на которые потенциально может распространиться действие законопроекта, могут стать традиционные товары российского экспорта, для которых в том или ином виде применялись экспортные пошлины или обсуждалось их применение: черные и цветные металлы, удобрения, зерно, считает Кнобель.

«Например, в случае устойчивого повышения мировых цен на пшеницу из-за разрыва зерновой сделки Россия могла бы частично снизить пошлину для вывоза пшеницы в бедные и дружественные страны, не способные заплатить по возросшим мировым ценам», — предполагает Гнидченко. Также временное обнуление или снижение пошлин могло бы помочь «краткосрочно смягчить потери нефтяных компаний в случае возможного снижения ценового потолка при торговле с дружественными странами, которые, тем не менее, не готовы нарушать ценовой потолок», считает Гнидченко.

По мнению же Кнобеля, нефти и нефтепродуктов такие меры вряд ли коснутся, поскольку в 2023 году завершается налоговый маневр, в результате которого со следующего года планируется применять нулевую экспортную пошлину для торговли этими энергоносителями.

Осенью 2022 года правительство собиралось ввести экспортные пошлины на уголь, но в итоге не сделало этого. На 2023 год действует пошлина на экспорт минеральных удобрений: ставка 23,5% взимается от цены свыше $450 за тонну. Поступления от этой пошлины с начала года составили порядка 5–6 млрд руб., хотя в бюджет были заложены доходы в размере 120 млрд руб. в 2023 году, говорил в середине июня журналистам заместитель министра финансов Алексей Сазанов. С экспорта природного газа Минфин формально по-прежнему планирует собрать 1,7 трлн руб. в 2023 году, но пока собрано только 14% от плана, следует из данных портала «Электронный бюджет».

Какие квоты предлагаются для регионов

Законопроект также предусматривает, что правительство сможет устанавливать на срок не более года тарифные квоты на вывоз, предусматривающие применение более низкой или нулевой ставки вывозной таможенной пошлины при вывозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном выражении). Это норма будет действовать для отдельных видов товаров, которые производятся на территории регионов,

в отношении которых «действуют ограничительные меры в связи с недружественными действиями отдельных иностранных государств»;

географическое положение которых (удаленность от рынков сбыта, центров по хранению и переработке продукции) «требует особого подхода при применении мер регулирования вывоза таких товаров».

На данном этапе конкретные параметры — страны, в которые экспорт будет облагаться пошлиной в льготном режиме, товары и регионы — не обсуждаются, сообщил федеральный чиновник, знакомый с ходом работы над законопроектом. «По мере приближения законопроекта к утверждению будем готовить конкретные меры», — уточнил он.

По мнению Кнобеля, норма главным образом коснется регионов, на территории которых производятся облагаемые соответствующей пошлиной экспортируемые товары. «В целом практика применения различных экспортных пошлин для товаров из разных регионов или поставляемых в разные страны не очень распространена», — подчеркивает эксперт.