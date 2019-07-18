Орешкин заявил о нехватке денег для отмены перекрестного субсидирования

Глава Минэкономразвития объяснил удаление проекта указа о полной ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике тем, что у федерального бюджета в настоящее время нет на это средств

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

К ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике необходимо стремиться, однако в настоящее время у федерального бюджета нет для этого средств, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это то, к чему нужно стремиться, а дальше надо искать источники, за счет чего это делать. Источников [сейчас] нет», — сказал Орешкин (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о том, почему с портала проектов нормативно-правовых актов исчез размещенный 17 июля его ведомством проект указа президента о полной ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике с 2020 года.

В соответствии с проектом указа, субсидирование тарифов для населения, которые не покрывают расходов энергетиков, предлагалось переложить с бизнеса на казну. Общий размер дополнительных расходов федерального бюджета в ведомстве оценили в 402 млрд руб. в год.

18 июля «Коммерсантъ» сообщил, что проект указа удален с портала нормативных правовых активов. Причиной этого, по словам источников издания, стало недовольство первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова. Представитель Минфина 17 июля заявил РБК, что ведомство не участвовало в обсуждении предложений Минэкономразвития и будет изучать их. «Все вопросы выделения средств из бюджета рассматриваются в рамках бюджетного процесса, бюджет на 2020–2022 годы будет подготовлен осенью», — сказал представитель Минфина.

Перекрестное субсидирование — давняя проблема в энергетике, правительство пыталось решить ее много лет. Дважды правительство пыталось ввести социальную норму потребления, чтобы решить проблему перекрестного субсидирования, но отказалось от этой реформы из-за негативной реакции общества.