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Правительство пообещало затормозить рост тарифов на электроэнергию
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Правительство пообещало затормозить рост тарифов на электроэнергию
Бизнес, 13:33
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Правительство пообещало затормозить рост тарифов на электроэнергию
Правительство планирует ввести не соцнорму потребления электричества для населения, а «разные тарифные пакеты», заявил вице-премьер Дмитрий Козак. В результате для граждан рост цен на электроэнергию может даже замедлиться
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Правительство планирует «навести порядок» в тарифах на электроэнергию и пересмотреть их размеры для разных потребителей в зависимости от того, сколько электроэнергии они используют, рассказал в интервью «России 24» вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, речь идет о «тарифном пакете для различных категорий потребителей», а не о «введении соцнормы» и ограничении энергопотребления для населения.

Ранее стало известно, что 18 сентября Козак в целом одобрил предложения Минэнерго и Минэкономразвития о введении социальной нормы потребления для населения. Срок исполнения поручений о проработке введения соцнормы — 15 января 2019 года, следует из протокола (копия есть у РБК).

В соответствии со схемой, которая рассматривалась в кабинете министров, социальная норма энергопотребления фиксируется на отметке 300 кВт•ч​ в месяц. Если оно укладывается в это значение, то оплачивается по базовому тарифу, а если нет — то по повышенному. Если же потребление превышает 500 кВт•ч, то оплата происходит по «экономически обоснованному» тарифу. При этом правительство хочет сократить список категорий потребителей, которые приравнены к населению и поэтому сейчас платят за электроэнергию по заниженному тарифу: это гаражные и садовые кооперативы, религиозные места и т.д. «По существу свыше 600 кВт•ч​ — это промышленный потребитель, а они приравнены к обычным гражданам. Поэтому еще раз внимательно все это посмотрим», — рассказал Козак.

По словам вице-премьера, пересмотр категорий потребителей и тарифов для них «принимается в интересах абсолютного большинства категорий населения». Вполне возможно, что в результате такого пересмотра «индексация тарифов на электроэнергию для подавляющего большинства жителей может быть на некоторое время даже приостановлена», сказал Козак. Он добавил, что пока приняты только идеологические решения, «план еще нужно продумать и просчитать».

Эксперты считают подход, предложенный Козаком, логичным: руководитель группы исследований и прогнозирования рейтингового агентства АКРА Наталья Порохова оценивала среднее потребление семьи в 220 кВт•ч в месяц.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: тарифы , соцнорма на электричество , Дмитрий Козак
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