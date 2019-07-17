Минэк предложил выделить 400 млрд руб. на оплату энергии для населения

Перекрестное субсидирование, когда население платит за электричество меньше, а предприятия — больше, Минэкономразвития считает возможным отменить с 2020 года. Но субсидии для граждан предложено оставить и переложить на бюджет

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Правительство должно до 1 октября утвердить правовые акты, обеспечивающие ликвидацию перекрестного субсидирования в энергетике с 2020 года, говорится в проекте указа президента Владимира Путина. Министерство экономического развития в среду опубликовало его на портале проектов нормативных правовых актов.

Вместе с проектом указа Минэкономразвития выложило отчет с оценкой его воздействия на экономику. В нем говорится, что бюджетные расходы на его исполнение могут составить 402 млрд руб. за год.

Перекрестное субсидирование — давняя проблема в энергетике, правительство пыталось решить ее много лет. Сейчас население платит по заниженным сетевым тарифам, а другие потребители, в том числе крайне чувствительные к цене на электричество металлурги, рассчитываются по более высоким, позволяя таким образом госхолдингу «Россети» содержать и строить новые сетевые объекты. Летом, по данным «Коммерсанта», Минэнерго оценивало объем такой вынужденной переплаты различных потребителей за население в 368 млрд руб. в 2017 году, к 2022 году она может вырасти до 417 млрд руб.

Дважды правительство пыталось ввести социальную норму потребления, чтобы решить проблему перекрестного субсидирования, но отказалось от этой реформы из-за негативной реакции общества.

В проекте Минэкономразвития, тем не менее, говорится, что субсидии для населения и некоторых других потребителей на электроэнергию останутся, но теперь источником этих субсидий будет госбюджет. Правительству в случае, если проект станет президентским указом, поручено предусмотреть ассигнования на эти цели.

Тарифы с 1 января должны снизиться для предприятий и других потребителей, не относящихся к населению, говорится в документе. Обеспечить снижение предлагается поручить руководству регионов.

Представитель Министерства финансов заявил РБК, что оно не участвовало в обсуждении этих предложений и будет изучать их. «Все вопросы выделения средств из бюджета рассматриваются в рамках бюджетного процесса, бюджет на 2020-2022 годы будет подготовлен осенью», — уточнил представитель Минфина.

Публичное обсуждение инициативы Минэкономразвития продлится до 13 августа, следует из паспорта проекта.