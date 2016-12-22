Bloomberg узнал о планах Белого дома расследовать поставки урана в США

Белый дом планирует провести расследование об угрозе национальной безопасности в отношении производителей урана США, рассказали источники Bloomberg. Ранее подобное расследование привело к введению пошлин на сталь и алюминий

Завод по добыче урана Energy Fuels Inc. в США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Администрация Дональда Трампа планирует начать расследование в отношении иностранных поставщиков урана, чтобы выяснить, наносит ли импорт этого металла ущерб национальной безопасности США, сообщает Bloomberg со ссылкой на три информированных источника. Сроки начала расследования пока не ясны, однако оно может привести к введению США заградительных мер, как это случилось после аналогичного расследования с пошлинами на импорт стали и алюминия.

В январе в Министерство торговли США обратились американские производители урана Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. с просьбой расследовать этот вопрос в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли от 1962 года. То же положение закона Трамп использовал для введения пошлин на импорт стали и алюминия.

Американские производители урана, которые занимают около 5% внутреннего рынка, предложили правительству оградить их от конкуренции со стороны государственных компаний таких стран, как Россия и Казахстан, сообщает агентство. Они утверждают, что конкурировать с субсидируемыми государством компаниями из России, Казахстана и Узбекистана становится все труднее. Производители урана из США хотят, чтобы на долю американских компаний приходилось около 25% внутреннего рынка.

Министр торговли Уилбур Росс в июне сообщил финансовому комитету сената, что примет решение по урану «очень скоро». «Положение осложняется некоторыми предыдущими соглашениями, которые действуют, но мы сейчас упорядочиваем их и придем к решению очень, очень быстро», — сказал тогда он.

Основными источниками импортного урана для США служат Канада и Казахстан. На долю каждой из этих стран приходится около четверти от общего объема поставок. За ними следуют Австралия, Россия и Узбекистан, сообщает Управление энергетической информации США. По данным правительственного агентства, в 2016 году почти 90% урана, используемого на АЭС США, было поставлено из-за рубежа.

В ноябре генеральный прокурор Джефф Сешнс поручил высокопоставленным прокурорам изучить необходимость проведения специального расследования в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон из-за так называемой урановой сделки с Россией. Он также распорядился «оценить некоторые аспекты» деятельности Фонда Клинтон и сделки по покупке компании Uranium One структурами «Росатома».