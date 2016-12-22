Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года

Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий указ, подписанный 29 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подписанный главой государства документ обязывает руководителей федеральных органов исполнительной власти и других государственных органов обеспечить реализацию всех предусмотренных мероприятий по борьбе и противодействию коррупции. В указе также содержатся рекомендации Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центральной избирательной комиссии обеспечить реализацию этого национального плана.
Следить за выполнением всего комплекса мероприятий будет специально созданная рабочая группа. «Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции образовать рабочую группу по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции», — говорится в указе.
Указ вступил в силу еще накануне, 29 июня, с момента подписания.
Президентский совет по противодействию коррупции работает с 2008 года. В него входят помощники президента Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и другие. В задачи совещательного органа входит подготовка предложений главе государства, которые связаны с противодействием коррупции в стране.
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