Путин назвал сроки принятия изменений в налоговой системе

Поправки в налоговой системе могут быть одобрены в августе, изменения вступят в силу со следующего года. В рамках реформы в России появится прогрессивная шкала НДФЛ, увеличится налог на прибыль предприятий

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Планируется, что изменения в налоговую систему могут быть приняты в августе, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Якутск. Изменения коснутся не более 3,2% налогоплательщиков, добавил президент.

В новой, прогрессивной шкале налога на доход физических лиц не должны учитываться надбавки за работу на Крайнем Севере, также сказал Путин.

Власти предлагают следующим образом изменить шкалу НДФЛ:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год),

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год),

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год),

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год),

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Также планируется увеличение ставки по налогу на прибыль организаций с 20 до 25%, повышение порогов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с действующих 265,8 млн до 450 млн руб. доходов в год. Поправки находятся на рассмотрении в Думе.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что государство не будет складывать в кубышку дополнительные доходы от налоговых изменений, все полученные ресурсы будут использованы. Ведомство оценивало объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году (с 1 января которого изменения вступят в силу) от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб.