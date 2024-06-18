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Налоги для физических лиц ,  
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Путин назвал сроки принятия изменений в налоговой системе

Президент Путин: изменения налоговой системы планируется утвердить в августе
Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
Поправки в налоговой системе могут быть одобрены в августе, изменения вступят в силу со следующего года. В рамках реформы в России появится прогрессивная шкала НДФЛ, увеличится налог на прибыль предприятий
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Планируется, что изменения в налоговую систему могут быть приняты в августе, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Якутск. Изменения коснутся не более 3,2% налогоплательщиков, добавил президент.

В новой, прогрессивной шкале налога на доход физических лиц не должны учитываться надбавки за работу на Крайнем Севере, также сказал Путин.

Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ
Финансы

Власти предлагают следующим образом изменить шкалу НДФЛ:

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год),
  • 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год),
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год),
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год),
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Также планируется увеличение ставки по налогу на прибыль организаций с 20 до 25%, повышение порогов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с действующих 265,8 млн до 450 млн руб. доходов в год. Поправки находятся на рассмотрении в Думе.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что государство не будет складывать в кубышку дополнительные доходы от налоговых изменений, все полученные ресурсы будут использованы. Ведомство оценивало объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году (с 1 января которого изменения вступят в силу) от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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