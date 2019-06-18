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Экономика ,  
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Промпроизводство в России в мае замедлилось до минимума с конца 2017 года
Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9%. Минэкономразвития связало такие результаты с длинными майскими праздниками
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% к аналогичному периоду прошлого года против 4,6% в апреле. Это следует из данных Росстата. Годовые темпы роста в мае оказались минимальными с декабря 2017 года.

В целом рост промпроизводства за пять месяцев 2019 года составил 2,4%. Отдельные отрасли и секторы экономики росли в январе—мае быстрее. Так, рост производства подсолнечного масла составил 25,3% в годовом выражении и 8,45% по сравнению с апрелем. Производство трикотажа выросло на 31,2% по сравнению с маем 2018 года и на 21,2% в целом за пять месяцев в годовом выражении. Большой рост показало производство цемента (+7,6%), бетона (+119%), конструкций из алюминия (+39,6%). Росстат также отметил рост производства бульдозеров — в два раза по сравнению с маем 2018 года.

Выпуск в обрабатывающих отраслях в мае сократился на 1% после роста на 4,7% в апреле. Минэкономразвития в обзоре динамики промпроизводства связывает это с длинными майскими праздниками, из-за чего в прошлом месяце было на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года.

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Глава Росстата назвал две главные проблемы госстатистики

Ранее Росстат отозвал оценку роста промышленности в апреле 2019 года из-за ошибки в данных. Это первый подобный случай в современной истории. Годовой прирост промышленного производства в апреле пересмотрен в сторону понижения — с 4,9 до 4,6%. Корректировка данных связана с тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило территориальному органу госстатистики ошибочные данные по добыче газа. Это привело к неверному расчету объема добычи и в целом динамики промпроизводства.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Росстат, Минэкономразвития, промпроизводство
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