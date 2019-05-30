Глава Росстата назвал две главные проблемы госстатистики

Возглавляющий Росстат Павел Малков указал на особую важность умения разъяснять информацию ведомства потребителям

Павел Малков (Фото: ТАСС)

Двумя главными проблемами и вызовами, стоящими сейчас перед Росстатом, являются недостоверность первичных данных и необходимость разъяснения статистической информации широкому кругу граждан. Об этом заявил руководитель ведомства Павел Малков в ходе семинара «Роль экспертного сообщества в реализации стратегии Росстата до 2024 года» в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

«Большие вопросы к первичным статданным, которые мы собираем. Там много проблем именно с точки зрения корректности представления данных нашими респондентами. Вторая ключевая проблема — это умение донести и объяснить нашу информацию», — сказал Малков.

По его словам, Росстат должен учиться разговаривать с каждой группой пользователей — с федеральными органами власти, с обычными гражданами, с экспертным сообществом — на понятном тем языке.

В конце мае Росстат отозвал оценку роста промышленности в апреле 2019 года из-за ошибки в данных и представил новый ряд данных. Корректировка была связана с тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило территориальному органу госстатистики недостоверные данные. Ошибка привела к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики промпроизводства в целом.

Росстат начал внутреннее расследование инцидента. Малков не исключил применения санкций в отношении сотрудников Росстате в случае доказательства их вины.