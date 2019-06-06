Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет в тех случаях, если семья в этом нуждается. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать», — отметил глава ведомства на пленарной сессии «Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?»

Топилин напомнил, что сегодня материальная поддержка из бюджета оказывается семьям с детьми до трех лет. По его словам, после достижения детьми этого возраста остаются только региональные пособия, однако они не высоки.

Глава Минтруда также заявил, что не понимает логики идеи введения «отцовского капитала» в качестве дополнительной мерой финансовой поддержки многодетным семьям. «Я просто не знаю, что имели в виду авторы, сложно понять ход мыслей», — заявил Топилин, отметив, что материнский капитал направлен на поддержку всей семьи, а не сугубо матери.

Ранее газета «Известия» сообщила об идее Общественной палаты ввести новую субсидию для отцов, в семье которых родился третий ребенок. Ее размер хотят сделать аналогичным материнскому капиталу: 453 тыс. руб.