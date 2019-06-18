Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума c мая 2007 года

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума c мая 2007 года

Вложения России в американские госбумаги упали до отметки $12,13 млрд. Москва последние годы активно сокращает вложения в госдолг США. ЦБ в то же время резко нарастил закупки золота

Фото: Rodrigo Abd / AP

Россия в апреле 2019 года сократила вложения в государственные бумаги США до $12,136 млрд. Месяцем ранее, в марте, они составляли $13,716. Это следует из данных Минфина США, опубликованных на его сайте.

Ниже вложения России в госбумаги были только в мае 2007 года, когда они составляли $11,8 млрд. Позднее, с июня Москва стала резко наращивать этот показатель, и уже в июне вложения составляли $33,5 млрд.

Максимальной отметки вложения России в госдолг США достигли в октябре 2010 года и составили $176,3 млрд. В декабре 2014 года вложения России упали ниже $100 млрд до $86 млрд (против $108 млрд в ноябре того же года). Резкое сокращение доли России произошло и в апреле 2018 года, когда Москва избавилась от госбумаг сразу на $47,5 млрд, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг казначейства США у России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила тогда это политиков диверсификации резервов. «Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — говорила она в ответ на соответствующий вопрос.