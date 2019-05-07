ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Одновременно с этим Банк России увеличил долю активов в юанях и евро

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Центробанк за 2018 год резко изменил географическое распределение своих активов в иностранной валюте и золоте. Так, доля активов, которые находились в США резко упала — с 29,9% от всех резервов ЦБ до 9,7%. В то же время активы, которые находились в Китае и Японии резко выросли: с 2,6 до 14,1% и с 1,5% до 7,5% соответственно.

Также регулятор вдвое снизил долю своих активов в долларах США с 45,8 до 22,7% от рыночной стоимости, говорится в годовом отчете (*.pdf) Банка России.

Вместе с этим доля активов в юанях выросла с 2,8 до 14,2%, в евро — с 21,7 до 31,7%, в золоте — с 17,2 до 18,1%.

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