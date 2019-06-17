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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Экономика ,  
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Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
По данным Счетной палаты, в договоре аренды между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве до сих пор указана валюта ЭКЮ. Она прекратила свое существование в 1998 году
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

В договоре аренды земельного участка, заключенном в 1996 году между ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в городе Москве, до сих пор указана валюта ЭКЮ, прекратившая существование в 1998 году. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков.

«По договору от 26 апреля 1996 года № М-07-005242, заключенному с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», базой для расчета арендной платы служит сумма, определенная в редакции дополнительного соглашения от 16 октября 1996 года, в которой размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626841,6 экю», — говорится в докладе.

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменило евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 руб. Исходя из этого размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн руб.

Согласно утвержденным правительством в 2009 году правилам определения арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности, арендная плата должна периодически пересматриваться. Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.

РБК направил запрос в пресс-службу киноконцерна «Мосфильм».

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Аренда земли, Счетная палата, валюта
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