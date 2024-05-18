Цены на никель побили рекорд на фоне беспорядков в Новой Каледонии
Цены на никель выросли до самого высокого уровня почти за девять месяцев после того, как беспорядки на островах Новая Каледония привели к остановке производства на французской заморской территории в Тихом океане, где находятся одни из крупнейших месторождений минерала, сообщает Financial Times.
Так, фьючерсы на никель подскочили почти на 7% на Лондонской бирже металлов (LME) до $21 150 за тонну, после чего немного снизились (рост составил 5%). Никель используется в частности в производстве стали и аккумуляторов для электромобилей.
По данным LME, 16 мая цена никеля составляла $19 335 за тонну, а 17 мая — $20 370.
Аналитик брокерской компании Amalgamated Metal Trading Дэн Смит подтвердил FT, что беспорядки в Новой Каледонии будут влиять на ситуацию на рынке. Вместе с тем, добавил он, трейдеры в целом были «настроены оптимистично» в отношении никеля, а это означает, что люди могли «попасться в ловушку» резкого повышения цен.
Газета отмечает, что цены на никель упали примерно на 32% с примерно $31 тыс. за тонну в начале 2023 года, поскольку Индонезия, крупнейший производитель металла, увеличила предложение, а спрос ослаб из-за более слабых, чем ожидалось, продаж электромобилей. Смит уточняет, что, по мнению большинства трейдеров, рынок никеля «сильно перенасыщен», что означает, что «текущее ралли» не продлится долго: «Спрос на никель [на данный момент] хороший, но предложение еще выше».
В то же время Международное энергетическое агентство в день скачка цен на никель опубликовало отчет с прогнозом устойчивого спроса на никель и другие полезные ископаемые, имеющие значение для перехода к «зеленой» энергетике. По мнению экспертов МЭА, резкое снижение цен на важнейшие полезные ископаемые в 2023 году создало «встречный ветер» для инвестиций, а «сегодняшнее хорошее предложение на рынке может оказаться плохим ориентиром на будущее». В отчете говорится, что никель относится к числу полезных ископаемых, сталкивающихся с «существенными геополитическими рисками».
Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году при императоре Наполеоне III, в 1957-м всем канакам (коренному народу) было предоставлено французское гражданство. В 2018–2021 годах провели три референдума, в ходе которых большинство жителей островов решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренных жителей.
Протесты в Новой Каледонии начались в мае из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа считают что он может ослабить избирательные возможности коренных жителей и усилить влияние Парижа. Окончательное утверждение инициативы намечено на начало июня.
Протесты переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. По данным властей, погибли трое местных жителей, а также французский полицейский. Более 300 человек получили ранения. Власти Франции задействовали вооруженные силы, введен режим ЧС. На архипелаге находятся 1,8 тыс. жандармов, для их поддержки направили еще 500 полицейских.
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