Антисоциальность и безнравственность: почему суд взыскал ₽13 млрд с ИКЕА

В апреле суд удовлетворил иск ФНС к структуре шведской IKEA ООО «Торг», в результате чего ₽12,9 млрд будут взысканы в пользу государства. На каких аргументах базировалось прецедентное решение суда — в материале РБК

Фото: Инна Сидоркова / РБК

Сделка по перечислению средств ООО «Торг» (одного из юрлиц шведского мебельного ретейлера IKEA, ранее — ООО «Икеа Торг») в адрес Fami Limited (Ирландия) является «антисоциальной», противоречит основам нравственности и публичным интересам российского государства. К такому выводу пришел Арбитражный суд Московской области при рассмотрении иска Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 1 ФНС России о признании этой сделки недействительной, следует из обновления картотеки арбитражных дел от 15 мая. В рамках разбирательства суд встал на сторону налоговой и постановил взыскать 12,9 млрд руб. в пользу государства.

Вместе с экспертами РБК разобрал аргументы сторон и оценил влияние судебного решения на дальнейшие попытки компаний обойти контрсанционные ограничения. РБК направил запрос в ФНС и IKEA.

Фабула спора

В 2016 году российская компания ООО «Торг» получила по договору займа средства от ирландской фирмы Fami Limited в размере 9,6 млрд руб. В 2022 году ООО «Торг» заключила договор поставки товаров с другой российской компанией — ООО «Маркет.Трейд» на сумму 12,9 млрд руб. Однако вместо того, чтобы перечислять деньги за указанные товары напрямую ООО «Торг», организации договорились, что ООО «Маркет.Трейд» будет направлять средства ирландской Fami Limited на ее счета в Райффайзенбанке и Юникредит Банке.

Более того, ООО «Торг» и Fami Limited заключили договор залога прав по контракту между ООО «Торг» и ООО «Маркет.Трейд», согласно которому все платежи в его рамках должны были поступать в адрес ирландской структуры. В результате задолженность была погашена в полном объеме в марте 2023 года.

Как ранее писал РБК, к участию в судебном разбирательстве были привлечены Генпрокуратура, в качестве соответчика — Fami Ltd, в качестве третьих лиц — ООО «Маркет.Трейд» и Райффайзенбанк. Райффайзенбанк представил суду письменные пояснения, что ООО «Торг» скрыло реальное назначение платежа, направленного на погашение заемных обязательств, в связи с чем отсутствовали основания для более глубокого контроля в отношении договора поставки.

ООО «Маркет.Трейд» также представило письменные пояснения, что ему не было известно о реальном назначении платежа, оно фактически осуществило платеж для оплаты потребительских товаров.

Представитель Fami Limited на суде не присутствовал и позицию не представил. Отсутствие представителя компании из Ирландии не помешало суду рассмотреть дело — это нормальная практика, говорит юрист Forward Legal Олег Груздев. «Часто это связано с тем, что иностранцы не признают юрисдикцию российского суда. В случае же с настоящим кейсом причина могла быть в другом — если участники этих сделок действительно все между собой аффилированы и связаны с компанией из Ирландии, то юристы российских компаний де-факто действовали и в интересах ирландской», — отмечает он.

Между заемщиком и кредитором существует взаимосвязь: ООО «Торг» и Fami Ltd. входят в группу компаний, возглавляемую материнской компанией Stichting INGKA Foundation из Нидерландов (благотворительный фонд, которому принадлежит холдинговая компания — владелец большинства магазинов IKEA. — РБК), отмечается в решении суда.

Опасное для общества дело

«Суд приходит к выводу, что за счет последовательных сделок и действий через оспариваемую сделку осуществлен вывод денежных средств с территории Российской Федерации в значительном размере в обход действующих ограничений», — указано в решении суда. Под ограничениями понимается указ президента № 95 от марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», который запрещает движение капитала в пользу резидентов недружественных стран без применения счетов типа «С» или специального разрешения со стороны правительственной комиссии.

При этом ООО «Торг» не предоставило доказательств того, что не могло самостоятельно погасить задолженность перед Fami Ltd по правилам, установленным указом, говорится в решении суда.

Обстоятельства дела указывают на то, что ООО «Торг" было известно о специальных экономических мерах, принятых в условиях санкций, и таким образом компания выступила против интересов государства и общественной безопасности, утверждает арбитражный суд.

«Совершенная сделка по перечислению денежных средств по указанию ООО «Торг» в адрес Fami Ltd. направлена на несоблюдение российского правопорядка в сфере экономики, вступление в противоречие с публичными интересами государства, создание препятствий в обеспечении безопасности, на утрату возможности сохранения национальных интересов, имеющих особую значимость», — указано в решении.

Это позволяет суду применить к сделке последствия, предусмотренные ст. 169 ГК РФ («Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности»), то есть признать ее ничтожной и взыскать всю сумму в пользу государства. В частности, такой порядок применяется к «особо опасным для общества», «антисоциальным» сделкам, противоречащим «основам правопорядка и нравственности», указано в решении со ссылкой на определение Конституционного суда от 2004 года.

В результате суд признал сделку по перечислению 12,922 млрд руб. ООО «Торг» в адрес Fami Ltd недействительной, постановил взыскать эту сумму с ООО «Торг» в адрес государства, а также с обоих организаций — по 100 тыс. руб. пошлины. Это решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца.

Вопросы к суду

Выводы суда выглядят абсолютно обоснованными: невооруженным взглядом видно, что с помощью сделок ООО «Торг» «прикрыло» процесс возврата займа компании из Ирландии, считает Груздев. «Об этом свидетельствует как минимум то, что в результате всех совершенных сделок и операций компания из Ирландии оказалась в таком положении, как если бы ООО «Торг» самостоятельно возвращало заем и платило проценты по нему», — отмечает эксперт. Указ № 95 разрешает погашать обязательства перед «недружественными» кредиторами на сумму более 10 млн руб. в месяц только в рублях с перечислением на счет кредитора типа «C» (в дальнейшем кредитор вправе обратиться в подкомиссию при Минфине с заявлением об использовании данных средств).

Из судебного акта видно, что ООО «Торг» ссылалось на то, что рассматриваемая схема не использовалась для погашения договора займа (в основе отношений сторон лежал договор поставки), а указ № 95 не содержит последствий признания сделки недействительной. «Эти доводы не убедительны. Суд не связан формой отношений сторон при оценке правомерности их действий, он учитывает суть. А статья 10 Гражданского кодекса прямо запрещает действовать с заведомо противоправной целью», — подчеркивает Груздев.

При этом вопросы вызывает применение последствий недействительности сделки, отмечает советник, соруководитель практики банкротства и реструктуризации LEVEL Legal Services Лидия Солодовникова. «Во-первых, сумма по сделке взыскивается с ООО «Торг», а не с контрагента-получателя — ирландской компании Fami Ltd. По всей видимости, должником выбрано российское общество, поскольку взыскание с ирландской компании приведет к получению декларативного судебного акта и 0 руб. взысканных в бюджет в итоге», — рассуждает она.

Однако этот подход неверен: если читать буквально ст. 169 ГК РФ, каждая из сторон должна возвратить другой все полученное по сделке, утверждает Солодовникова. И только лишь в отдельных случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход государства все полученное по сделке сторонами. «Арбитражный суд не ссылается на закон, по которому по данной сделке можно было бы взыскать с ООО «Торг», собственно, то, что это общество как раз и передало, но не получало, так еще и в пользу России», — констатирует Солодовникова.

«На наш взгляд, есть высокая вероятность того, что описанное решение действительно является справедливым», — говорит управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев. По его мнению, исходя из описанных судом обстоятельств сделки, ООО «Торг» пыталось погасить заем перед аффилированным лицом, обманом вынудив ООО «Маркет.Трейд» оплатить товар не на свой счет, а за рубеж - на счет аффилированной компании из недружественной страны. По словам Барашева, подобные случаи встречаются. «Можно видеть глубокое разнообразие попыток и способов вывода иностранных активов из России. Кто-то разбивает большие транши на несколько более мелких, входящих в законные лимиты, кто-то действует через контрагентов из дружественных стран и заключает с ними фиктивные договоры. Все это является незаконным и в большинстве своем жестко пресекается», — отмечает он.

В целом в ближайшие годы можно ожидать рост количества подобного рода кейсов, поскольку контрольно-надзорные органы будут постепенно выявлять недобросовестные рыночные практики, направленные на обход контрсанкционных ограничений 2022–2023 годов, прогнозирует Груздев. «Судебная практика в данный момент еще формируется, поэтому, конечно, кейс отразится на единообразии применения закона и его толкования», — резюмирует Барашев.