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Фон дер Ляйен рассказала об утечке капитала из Европы в США

Фон дер Ляйен оценила отток капитала из ЕС в €300 млрд в год
Из-за утечки капитала в США компаниям в ЕС не хватает денег для развития, заявила Урсула фон дер Ляйен. По словам Шарля Мишеля, в ЕС €33 трлн частных сбережений и нужно «найти способы направить их в компании»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Из Евросоюза в другие страны, в основном в США, ежегодно выводятся €300 млрд, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сославшись на данные, которые привел бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, выступивший с докладом перед лидерами ЕС.

«Это те средства, которых нам не хватает для развития наших компании в Европейском союзе. Это связано с фрагментацией наших рынков капитала и финансовой системы», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК напомнила о словах председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, что «компании в ЕС могут привлечь дополнительный раунд финансирования в размере около €470 млрд в год», если блок завершит создание Союза рынков капитала ЕС (Capital markets union, CMU). Это проект по интеграции фондовых рынков 27 стран — членов ЕС. Цели инициативы, запущенной в 2015 году, — создание «более инклюзивной» и устойчивой экономики и финансовой системы, укрепление конкурентоспособности ЕС и т.д.

Фон дер Ляйен считает, что Брюсселю нужно принять меры по расширению доступа компаний к рынкам капитала, снижению стоимости энергии, решению проблемы нехватки квалифицированных кадров и дальнейшему укреплению торговых связей.

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Экономика
Фото:Hannelore Foerster / Getty Images

По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, в ЕС €33 трлн частных сбережений. «Мы должны найти способы направить их в наши компании. Стартапы ЕС получают меньше половины финансирования, чем стартапы США. Это должно измениться. Ответ — Союз рынков капитала», — написал он в X (бывшая Twitter).

Как передает Euronews, в докладе Летты говорилось о том, как укрепить рынок ЕС, сократить дефицит финансирования и обеспечить создание рабочих мест. Единый рынок, который обеспечивает беспрепятственное перемещение товаров, услуг, капитала и людей, должен быть расширен, чтобы охватить энергетику, телекоммуникации и финансы, считает экс-премьер Италии. Он также предлагает предоставить Евросоюзу больше полномочий по субсидированию компаний, то есть оказанию госпомощи. Пока этот вопрос решается на уровне национальных правительств.

На встрече 18 апреля лидеры ЕС призвали к заключению «соглашения о конкурентоспособности», чтобы сократить отставание от соперников и предотвратить спад экономики. «Конкурентоспособность и единый рынок Евросоюза основываются на прочной базе. Теперь нам нужно с их помощью обеспечить устойчивый долгосрочный рост. Европейцы не должны быть просто потребителями технологий и цифровых услуг, произведенных где-то еще», — заявила фон дер Ляйен.

В конце марта Торгово-промышленная палата Германии провела опрос среди представителей 3 тыс. компаний страны. 56% респондентов указали, что конкурентоспособность Евросоюза как места ведения бизнеса ухудшилась за последние пять лет. Улучшение конкурентоспособности увидели 3% опрошенных. По мнению представителей бизнеса, успешно развиваться в союзе мешают высокие цены на энергоносители, бюрократия и торговые барьеры.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Еврокомиссия отток капитала США
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