Bloomberg рассчитал, что БРИКС «оставил Запад позади» в росте экономик

Bloomberg: после 2020 года страны БРИКС опережают G7 по вкладу в экономический рост в мире

По расчетам агентства, основанным на данных МВФ, к 2028 году страны БРИКС будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33% (лидеры — Китай и Индия), а страны G7 — менее 28%. БРИКС опередил «Большую семерку» еще в 2020 году

Флаги стран БРИКС (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Экономики стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) обеспечат почти 35% мирового роста к 2028 году, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Агентство на графике под названием «Оставляя Запад позади?» указывает, что в 2020 году вклад стран БРИКС и группы G7 в мировой экономический рост оказался на одном уровне и с этого момента показатели западных стран падают. В нынешнем году пять стран обеспечат 32,1% роста, а семь — 29,9%. В 2028 году это будет уже 33,6% и 27,8% соответственно.

Основной вклад вносит Китай. В течение 2023-2028 года его доля в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего мирового. На втором месте — Индия с показателем 12,9%, на третьем — США с 11,3%. Каждая страна из числа всех остальных внесет вклад менее 4%, например, для России это только 1,6%. Три четверти глобального роста будут приходиться всего на 20 стран, половина — на четыре (три выше перечисленные плюс Индонезия с долей 3,6%).

В общем МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в следующие пять лет составит 3%. Это «самый слабый» прогноз за более чем 30 лет (с 1990 года), отмечает Bloomberg.

Неделю назад, 11 апреля, МВФ опубликовал апрельский прогноз по мировой экономике. Согласно нему, ВВП России по итогам 2023 года вырастет на 0,7%, а по итогам 2024-го — на 1,3%. Таким образом, фонд улучшил свой прошлый, январский прогноз для текущего года (раньше предполагался рост на 0,3%), но для будущего — ухудшил (было 2,1%).

Мировая экономика в целом вырастет на 2,8% и 3% в 2023-м и 2024-м годах соответственно (минус 0,1 п.п. по сравнению с прошлым прогнозом), полагают в МВФ.