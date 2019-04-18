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Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Экономика ,  
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Россия ограничит получение международных налоговых льгот для бизнеса
Компании, пользующиеся льготами в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, обяжут объяснять экономический смысл операций. Новый механизм борьбы с уходом от налогов заработает с 2020 года
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит новые возможности для оспаривания применения льготных налоговых ставок в рамках международных соглашений. Госдума приняла в трех чтениях законопроект о ратификации Конвенции против злоупотреблений соглашениями об избежании двойного налогообложения (MLI). Изменится 71 соглашение об избежании двойного налогообложения.

Зачастую компании используют соглашения об избежании двойного налогообложения для вывода прибыли из-под налогов. Например, регистрируя техническую компанию на Кипре и выплачивая налог с дивидендов и процентов по займам по ставкам всего 5 и 0% вместо 15 и 20%.

Россия присоединилась к подавляющему большинству положений конвенции, ужесточающих правила получения льгот. Изменения обернутся серьезными проблемами для бизнеса. «Холдинговые компании уже под ударом. Теперь у налоговых органов будет больше оснований для оспаривания сделок. Ратификация MLI затруднит применение льготных налоговых ставок, и жизнь бизнеса станет более обременительна с точки зрения расходов на налоги», — прокомментировала РБК партнер EY Ирина Быховская.

В частности, компании придется доказать, что иностранная структура ведет реальную предпринимательскую деятельность, а не создана исключительно для налоговой оптимизации. Один из инструментов проверки — «тест на основную цель». «Необходимо доказать, что структурирование в качестве основной своей цели имело бизнес-причины, а налоговая льгота была лишь приятным бонусом. Например, страна субхолдинга может быть более гибкой с точки зрения правового регулирования», — пояснил РБК директор группы по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Александр Токарев.

Получить льготы не смогут холдинговые компании, юрлица, предоставляющие информационно-консультационные услуги, групповое финансирование (включая кэш-пулинг) и управление инвестициями, за исключением банков, страховых компаний или зарегистрированных дилеров ценных бумаг.

Станет труднее снижать налоговую нагрузку с помощью выплаты дивидендов. Воспользоваться пониженной ставкой налога по дивидендам смогут только лица, владеющие акциями или долями минимум год.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Компании, ведущие деятельность в иностранной юрисдикции, должны всесторонне оценить влияние MLI на свой бизнес, подчеркивает директор департамента по налогообложению и праву Deloitte Олег Трошин. Исходя из результатов оценки, нужно подготовить дополнительные документальные обоснования вовлечения в структуру иностранных компаний. В случае высокого риска отказа в применения льгот нужно провести реструктуризацию, рекомендует Александр Токарев.

Как доказать, что иностранная структура создана для бизнеса, а не только для оптимизации, — в материале «РБК Pro».

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, офшоры, двойное налогообложение, налоговые льготы
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