Рост зарплат замедлился в полтора раза после предвыборной кампании

Темпы роста реальных зарплат россиян в марте снизились до 6,5% после двузначного роста января—февраля. Спад динамики объясняется завершением выборов президента, считают эксперты

Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Реальные зарплаты россиян в марте выросли на 6,5% после 11% в январе и 10,5% в феврале, следует из опубликованных в среду данных Росстата (.pdf). Таким образом, по сравнению с февралем масштабы роста сократились в 1,6 раза. В номинальном выражении (то есть без поправки на инфляцию) рост зарплат в марте составил 9% после двухзначных значений января (13,4%) и февраля (12,9%).

Резкое ускорение роста зарплат в январе—феврале было связано с повышением зарплат работников бюджетной сферы, подпадающих под действие майских указов 2012 года (врачи, преподаватели вузов, учителя, ученые и другие категории). В начале марта сотрудники нескольких больниц, вузов и научного института рассказали РБК о значительном увеличении зарплат с декабря 2017 года, некоторые из них получили еще и дополнительные выплаты.

В целом по итогам первого квартала 2018 года реальные зарплаты россиян увеличились на 9,5%, номинальные — на 12%. Среднемесячная зарплата по итогам января—марта составила 40 495 руб. (в январе—марте 2017 года — 35 983 руб.).

«Сильный прирост заработной платы имеет одну фундаментальную причину — это президентские выборы», — уверен заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. «Президентские выборы, мобилизация всех ресурсов прошли, и необходимость в этом (увеличении зарплат. — РБК) если не полностью отпала, то уменьшилась», — сказал он РБК. По его словам, в феврале региональные власти, руководители госпредприятий и учреждений могли исчерпать свои финансовые ресурсы для повышения зарплат. «У них больше нет возможности поддерживать рост заработной платы на том же уровне», — заключил эксперт.

Экономисты Альфа-банка ранее предсказывали торможение роста зарплат россиян с лета. В бюджете на 2018 год нет средств для поддержания заданного темпа роста зарплат, объясняли они. «Мы считаем, что велика вероятность того, что с лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов», — писали эксперты в обзоре после выборов президента.

В первые два месяца года рост зарплат происходил опережающими темпами, в первую очередь за счет увеличения зарплат работников бюджетной сферы, сказал РБК старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов. Увеличение зарплат могло быть связано с необходимостью

«иллюстрации оптимистичной социально-экономической ситуации» перед выборами, полагает он.

Зарплаты россиян продолжат расти, но небольшими темпами, полагает Капелюшников. По прогнозу Альфа-банка, на фоне индексации зарплат госсектора рост номинальных зарплат в экономике должен ускориться до 10% в 2018 году (с прошлогодних 7,3%).

Что касается реальных зарплат, то они, по прогнозу Минэкономразвития, вырастут на 4,1% (по базовому варианту) с последующим замедлением до 1,3–1,5% в 2019–2020 годах. В целевом сценарии заложен рост на 4,2%, 1,5% и 2% в 2018–2020 годах.

Рост зарплат вывел динамику реальных располагаемых доходов граждан в положительную зону после четырех лет непрерывного падения. По итогам первого квартала реальные доходы с учетом разовой выплаты пенсионерам в начале 2017 года выросли на 0,9%, без учета — на 3%. Минэкономразвития ожидает роста доходов на 2,3% в 2018 году.