Альфа-банк спрогнозировал торможение роста зарплат с лета

Всплеск роста зарплат в России, связанный с повышением оплаты труда бюджетников, к лету исчерпает себя, сообщили в Альфа-банке. Положительная динамика сохранится, но станет более медленной, указывают эксперты

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Резкое повышение зарплат в первые месяцы 2018 года не продержится долго, уже с лета рост может существенно замедлиться, говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

Рост номинальных зарплат в госсекторе на 17% в январе 2018 года к январю предыдущего года позволил зарплатам в целом по экономике вырасти до 13% в январе—феврале к тому же периоду годом ранее, отметили экономисты. В реальном выражении зарплаты в январе—феврале поднялись на 10,5%, следует из последних данных Росстата.

«Это ускорение связано со значительными расходами государства на госсектор, где зарплаты выросли в среднем на 17,1% год к году в январе 2018 года. Это стало сюрпризом, так как, согласно проекту бюджета на 2018 год, рост расходов ожидался всего на 1% год к году в 2018 году, и быстрая индексация зарплат никак не укладывается в этот план», — утверждают экономисты Альфа-банка.

В начале марта работники бюджетной сферы, подпадающие под действие майских указов 2012 года, рассказали РБК о значительном увеличении зарплат за последние три месяца. Зарплаты сотрудников нескольких больниц, вузов и научного института были значительно увеличены, а некоторые получили еще и дополнительные выплаты.

Коррекция после выборов

«В ряде регионов в социальном секторе, особенно в [сфере] здравоохранения, науки, образования, были выплаты дополнительных средств», — сказал РБК главный экономист БКС В​ладимир Тихомиров. В большинстве случаев это было не увеличение базового оклада сотрудников, а выплаты перед президентскими выборами, указал он. По словам Тихомирова, мартовская статистика еще может показать высокие темпы роста зарплат, но уже с апреля-мая начнется замедление.

«После выборов, может, уже с апреля или мая, мы увидим коррекцию роста зарплат на прежний уровень — в пределах от 2 до 4% в годовом выражении. Рост сохранится, но не такими темпами», — указал Тихомиров.

С лета начнется торможение роста зарплат, полагают экономисты Альфа-банка. «Мы считаем, что велика вероятность того, что с лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов; тем не менее в краткосрочной перспективе рост зарплат продолжится, что заставляет пристальнее смотреть на потребление», — говорится в обзоре. По прогнозу Альфа-банка, на фоне индексации зарплат госсектора рост номинальных зарплат в экономике должен ускориться до 10% в 2018 году (с прошлогодних 7,3%).

Реальные располагаемые доходы граждан будут отставать от динамики зарплат, но в 2018 году покажут положительную динамику, указывают экономисты. Реальные располагаемые доходы населения по итогам января—февраля выросли на 2,5% без учета разовой выплаты пенсионерам в январе 2017 года. Минэкономразвития ожидает роста доходов на 2,3% в текущем году после четырех лет подряд их снижения.

Влияние на инфляцию

Рост зарплат ускорит инфляцию до 2–2,2% к июню и ограничит возможности ЦБ в дальнейшем понижать ключевую ставку, полагают в Альфа-банке. «Изначально мы ожидали, что инфляция составит 1,9% в годовом выражении к июню; однако, учитывая ускорение роста зарплат, мы не исключаем, что годовая инфляция может выйти на уровень 2,0–2,2% год к году к июню», — говорится в обзоре.

Инфляционные риски от роста зарплат отсутствуют, возражает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Увеличение в начале 2018 года в значительной мере связано с «манипуляциями с зарплатами бюджетников», чтобы исполнить майские указы 2012 года, считает он: «Это в значительной мере бумажные цифры, за которыми не стоит реального роста объема денег на руках населения, поэтому инфляционные риски с этой стороны отсутствуют».