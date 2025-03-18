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В 42 регионах решили пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения

«Ъ»: в 42 регионах пересмотрят потребление по дифференцированному тарифу на свет
Повышающий коэффициент до 1,8 применят к диапазонам потребления света по дифференцированным тарифам в 42 регионах, пишет «Ъ». В ФАС не ожидают роста объемов перекрестного субсидирования
Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

В 42 российских регионах, в том числе в Подмосковье, Сибирском федеральном округе, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, решили применить к диапазонам потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам повышающий коэффициент до 1,8, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

Согласно постановлению правительства, первый диапазон установлен на уровне 3900 кВт•ч в месяц, второй — 6000 кВт•ч, третий — показатели больше 6000 кВт•ч. Дифференциация тарифов на свет с начала года действует в 76 субъектах и направлена, в том числе, на уменьшение объемов перекрестного субсидирования.

Перекрестное субсидирование — это доплата бизнеса за снижение тарифов для населения. Дифференциация тарифов предполагает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Регионы имеют возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования по специальной формуле, разработанной ФАС.

ФАС ожидает, что в 2025 году размер перекрестного субсидирования может составить 371 млрд руб., а дифференциация тарифов сократит его на 31,6 млрд руб. Как подчеркнули в ведомстве, введение льготы не окажет влияние на рост объемов перекрестного субсидирования в регионах при пересмотре тарифов и использовании сезонных коэффициентов.

ФАС назвала переход на новые тарифы на свет средством борьбы с майнингом
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Дифференциацию тарифов на свет предлагали ввести еще с 2024 года. В ФАС объясняли необходимость в этом борьбой с серым майнингом и уменьшением перекрестного субсидирования, которое в тот момент достигло рекордных почти 300 млрд руб. В 2022-м использовался механизм дифференциации «по зонам суток, когда в определенные промежутки времени устанавливаются разные цены за потребленную электроэнергию».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия ФАС электроэнергия тарифы цены льготы
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