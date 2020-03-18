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Пандемия коронавируса ,  
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Власти выдадут долговые гарантии компаниям на борьбу с кризисом

Правительство получит возможность экстренно перераспределить расходы в пользу резервного фонда на борьбу с коронавирусом и предоставить компаниям дополнительные гарантии по кредитам на те же цели. Такие поправки внесены в Госдуму

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму экстренные поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией. Поправки также дают кабинету возможность предоставить дополнительные госгарантии по займам российских юрлиц без увеличения лимита внутреннего госдолга на борьбу с кризисными явлениями в экономике.

Законодательные инициативы Макарова как председателя бюджетного комитета Думы обычно являются проходными, то есть принимаются. Законопроект предложено рассмотреть Госдумой уже завтра, 19 марта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что парламент будет вести консультации о поправках в Бюджетный кодекс в части предоставления правительству финансовых возможностей в борьбе с коронавирусом.

Поправка Макарова позволит оперативно, без согласования с парламентом, увеличить бюджетные ассигнования резервного фонда правительства с последующим использованием на профилактику и устранение последствий эпидемии. Действующим законом о бюджете резервные фонды правительства на 2020 год определены на уровне около 25 млрд руб. Премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе объявил, что резервный фонд будет увеличен на 300 млрд руб. в целях борьбы с коронавирусом.

Речь пока идет не о конкретных суммах, а о создании эффективного механизма для оперативного решения возникающих проблем, пояснил РБК Андрей Макаров. «Правительство должно быть готово реагировать на любые вызовы и иметь для этого все необходимые инструменты», — отметил он.

Макаров предложил дать правительству возможность увеличить госгарантии, предоставляемые по займам и облигационным выпускам юрлиц в рублях. Действующий лимит по выдаче рублевых госгарантий составляет 30 млрд руб. Гарантийная поддержка будет увеличена «в рамках решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике страны».

Ни перераспределение расходов на борьбу с коронавирусом, ни увеличение лимита рублевых госгарантий в 2020 году не приведут к росту бюджетных расходов или росту внутреннего госдолга, подчеркивает автор поправки. Гарантийную поддержку юрлиц предложено увеличить на сумму, на которую будут сокращены внутренние госзаимствования в 2020 году. Минфин 9 марта объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ на период волатильности рынков. Сейчас из-за этого отменены уже два регулярных аукциона по продаже госдолга — 11 марта и 18 марта, следует из графика Минфина. Ориентировочно на этих аукционах министерство должно было разместить госбумаги примерно на 100 млрд руб.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: бюджет, Бюджетный кодекс, Андрей Макаров, коронавирус
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