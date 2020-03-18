Власти выдадут долговые гарантии компаниям на борьбу с кризисом

Правительство получит возможность экстренно перераспределить расходы в пользу резервного фонда на борьбу с коронавирусом и предоставить компаниям дополнительные гарантии по кредитам на те же цели. Такие поправки внесены в Госдуму

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму экстренные поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией. Поправки также дают кабинету возможность предоставить дополнительные госгарантии по займам российских юрлиц без увеличения лимита внутреннего госдолга на борьбу с кризисными явлениями в экономике.

Законодательные инициативы Макарова как председателя бюджетного комитета Думы обычно являются проходными, то есть принимаются. Законопроект предложено рассмотреть Госдумой уже завтра, 19 марта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что парламент будет вести консультации о поправках в Бюджетный кодекс в части предоставления правительству финансовых возможностей в борьбе с коронавирусом.

Поправка Макарова позволит оперативно, без согласования с парламентом, увеличить бюджетные ассигнования резервного фонда правительства с последующим использованием на профилактику и устранение последствий эпидемии. Действующим законом о бюджете резервные фонды правительства на 2020 год определены на уровне около 25 млрд руб. Премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе объявил, что резервный фонд будет увеличен на 300 млрд руб. в целях борьбы с коронавирусом.

Речь пока идет не о конкретных суммах, а о создании эффективного механизма для оперативного решения возникающих проблем, пояснил РБК Андрей Макаров. «Правительство должно быть готово реагировать на любые вызовы и иметь для этого все необходимые инструменты», — отметил он.