Центробанк продал валюту на 5,5 млрд руб.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Банк России во вторник продал валюту на 5,5 млрд руб. Сделано это было при помощи сделок с расчетом «завтра», то есть на следующий торговый день, следует из данных, опубликованных регулятором.

Сделано это было в рамках мер по снижению волатильности.

ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке с 10 марта. Такое решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В начале валютных торгов в среду на Московской бирже курс доллара резко подскочил до 79 руб., но сразу вернулся к уровню 76,8 руб. Снижение курса рубля происходит на фоне продолжающегося снижения цен на нефть в условиях распространения коронавируса.