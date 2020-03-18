Пандемия коронавируса , 18 мар, 11:03
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Центробанк продал валюту на 5,5 млрд руб.
Банк России во вторник продал валюту на 5,5 млрд руб. Сделано это было при помощи сделок с расчетом «завтра», то есть на следующий торговый день, следует из данных, опубликованных регулятором.
Сделано это было в рамках мер по снижению волатильности.
ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке с 10 марта. Такое решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).
В начале валютных торгов в среду на Московской бирже курс доллара резко подскочил до 79 руб., но сразу вернулся к уровню 76,8 руб. Снижение курса рубля происходит на фоне продолжающегося снижения цен на нефть в условиях распространения коронавируса.