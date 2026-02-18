Владелец А1 назвал приватизацию 90-х большой ошибкой

«Передел собственности был и будет всегда. Это закон развития. И у нас будет еще десятки переделов», — сказал Александр Файн в интервью РБК. Споры об институте собственности в России продолжатся, пока не сменятся 2-3 поколения

Александр Файн (Фото: A1)

Залоговые аукционы и приватизация 1990-х годов в России были проведены с большими ошибками, заявил в интервью РБК владелец инвестиционной компании А1 Александр Файн.

«С этими залоговыми аукционами и с приватизацией совершена была большая ошибка. Не надо было так быстро все это делать», — считает он.

Если актив был приватизирован по закону, то несправедливо его изымать, конечно, признает Файн. «Другое дело, если в процессе работы были серьезные нарушения, например, коррупционные. Тут, как мы видим, сроки давности роли не играют. Так что любой бизнес, любая сделка должны вестись по закону, а для этого все должно быть выверено и продумано», — заключил он.

Отвечая на вопрос, как и когда можно положить конец спорам об институте собственности в России, он отметил: «Никогда не будет положен конец, до тех пор, пока не пройдет смена двух-трех поколений, а может, пяти. Это закон жизни».

В начале февраля глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на заседании 27 февраля может рассмотреть законопроект об исчислении сроков давности в делах об оспаривании сделок приватизации.

Летом прошлого года президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству до начала декабря внести в законодательство изменения, касающиеся сроков давности по оспариванию сделок приватизации «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества».

Годом ранее Путин на ПМЭФ, говоря про 1990-е, отмечал, что приватизация в те годы во многом «была ошибочна» и основана «на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все что угодно и как можно быстрее, и не важно, за что, хоть за 1 доллар».