Эксперты назвали самой большой угрозой для доллара экономику США

Растущий дефицит бюджета США является самой большой угрозой для доллара, а также может повлечь фрагментацию мировой экономики на отдельные блоки, считают бывшие сотрудники американских ФРС и Минфина

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США ожидает «серьезное ухудшение» финансово-экономического положения, что является самой большой угрозой для доллара. Об этом заявили порталу Business Insider экс-руководитель отдела международных финансов ФРС Стивен Камин и бывший экономист Министерства финансов США Марк Собел.

«Учитывая политическую поляризацию страны, неэффективность конгресса США и незаинтересованность политиков всех мастей в сдерживании растущего дефицита бюджета США, это вряд ли немыслимо», — сказали они.

По мнению экспертов, возможная утрата долларом мирового господства будет «наименьшей заботой США и других стран» на фоне устойчивого роста инфляции, вытеснения частных инвестиций, высокой финансовой нестабильности и общего замедления развития экономик. Другой риск, по словам Камина и Собела, связан с фрагментацией мировой экономики на отдельные блоки.

«В этом случае мировая торговля, производительность и экономический рост, вероятно, будут подавлены, а последствия для международной политической и военной стабильности также будут неблагоприятными», — считают эксперты. Вместе с тем они отметили, что пребывание доллара в качестве доминирующей валюты в мире будет длительным, так как его использование с большим отрывом опережает другие валюты.

Business Insider со ссылкой на данные Управления конгресса США по бюджету пишет, что в 2024 году дефицит федерального бюджета составит $1,6 млрд, еще через десять лет — $2,6 трлн. По данным издания, это может поставить под угрозу лидерство доллара на мировых рынках. В частности, портал отмечает усилия стран БРИКС по его вытеснению из торговых расчетов, а также предложение России и Китая по созданию новой валюты.

Издание со ссылкой на данные последнего исследования Банка международных расчетов пишет, что на доллар приходится 88% всех расчетов мировой торговли. Вместе с тем, на него приходилось около 55% резервов ФРС в третьем квартале 2023 года, что намного больше, чем на любую другую иностранную валюту, показывают данные Международного валютного фонда.

Bloomberg ранее называл 2023-й худшим годом для доллара со времен пандемии. По данным агентства, индекс привлекательности американской валюты сократился почти на 3%, что стало самым резким снижением с 2020 года. Причиной стали ожидания смягчения политики ФРС из-за замедления темпов роста экономики США и сохранение высоких ставок центробанками.