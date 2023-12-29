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Новый год 2024 ,  
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Bloomberg спрогнозировал худший год для доллара со времен пандемии

Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара США со времен пандемии
Сюжет
Новый год 2024
Сюжет
Итоги 2023-го
На биржевых рынках ожидают смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) и снижения курса доллара. Это вредит его привлекательности — центробанки других стран могут дольше сохранять высокие ставки
Доллар/Рубль USD/RUB ₽89,923 +0,63% Купить
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Подходящий к концу 2023 год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020-м, пишет Bloomberg. Тенденция может продолжиться — американский биржевой рынок рассчитывает, что ФРС снизит процентные ставки, что отразится на привлекательности американской валюты.

В этом году индекс американской валюты, рассчитываемый агентством, сократился почти на 3%, что стало самым резким снижением с 2020 года. Сокращение произошло прежде всего в четвертом квартале на фоне растущих прогнозов о смягчении политики ФРС в 2024 году из-за замедления темпов роста экономики США. Как поясняет агентство, это снижает привлекательность доллара, поскольку центробанки стран мира могут дольше сохранять свои ставки на высоком уровне.

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Фото:Shutterstock

Доллар может ожидать укрепление перед выборами президента США в ноябре 2024-го, но присутствие среди кандидатов Дональда Трампа грозит политическими потрясениями и волатильности валюты, полагают эксперты японской Market Risk Advisory.

«Рынки настроены на сценарий «Златовласки», когда ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, не усиливая инфляционное давление. Это определяет динамику доллара», — сказала стратег по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB в Стокгольме Аманда Сундстрем.

Период «Златовласки» (от английского Goldilocks) характеризуется cостоянием экономических показателей, когда рост не ускоряется и не замедляется слишком сильно. Экономика развивается темпами, достаточными для предотвращения рецессии, но не настолько высокими, чтобы инфляция разогналась слишком сильно. В этом состоянии устанавливаются низкая инфляция, низкий уровень безработицы и низкие процентные ставки, а ВВП и стоимость активов стабильно растут.

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Фото:Shutterstock

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ФРС в середине декабря вновь оставила ставку без изменений — 5,25–5,5% годовых. Это уже третье заседание подряд, по итогам которого регулятор не повышает ставку. «Инфляция снизилась со своих максимумов, и это произошло без значительного роста безработицы. Это очень хорошая новость», — отметил глава регулятора Джером Пауэлл.

На этом фоне доллар заметно ослаб на глобальном рынке. Индекс доллара (DXY) на прошлой неделе упал до минимума с августа этого года. По итогам недели индекс упал на 1,34%, до 102,59 пункта. На торгах в понедельник, 18 декабря, DXY в моменте упал еще на 0,17%, до 102,42 пункта.

Хедж-фонды и другие крупные игроки после заседания ФРС стали делать ставки на падение курса доллара к другим валютам, писал Bloomberg. Аналитики Goldman Sachs присоединились к другим экспертам, ожидающим снижения курса доллара.

В ноябре рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. «Это решение, с которым я не согласна», — отреагировала министр финансов Джанет Йеллен и подчеркнула, что американская экономика остается сильной, а ценные бумаги Казначейства США — безопасными и ликвидными активами.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Доллар ФРС США ключевая ставка ФРС 2024

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