Bloomberg спрогнозировал худший год для доллара со времен пандемии

Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара США со времен пандемии

На биржевых рынках ожидают смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) и снижения курса доллара. Это вредит его привлекательности — центробанки других стран могут дольше сохранять высокие ставки

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Подходящий к концу 2023 год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020-м, пишет Bloomberg. Тенденция может продолжиться — американский биржевой рынок рассчитывает, что ФРС снизит процентные ставки, что отразится на привлекательности американской валюты.

В этом году индекс американской валюты, рассчитываемый агентством, сократился почти на 3%, что стало самым резким снижением с 2020 года. Сокращение произошло прежде всего в четвертом квартале на фоне растущих прогнозов о смягчении политики ФРС в 2024 году из-за замедления темпов роста экономики США. Как поясняет агентство, это снижает привлекательность доллара, поскольку центробанки стран мира могут дольше сохранять свои ставки на высоком уровне.

Доллар может ожидать укрепление перед выборами президента США в ноябре 2024-го, но присутствие среди кандидатов Дональда Трампа грозит политическими потрясениями и волатильности валюты, полагают эксперты японской Market Risk Advisory.

«Рынки настроены на сценарий «Златовласки», когда ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, не усиливая инфляционное давление. Это определяет динамику доллара», — сказала стратег по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB в Стокгольме Аманда Сундстрем.

Период «Златовласки» (от английского Goldilocks) характеризуется cостоянием экономических показателей, когда рост не ускоряется и не замедляется слишком сильно. Экономика развивается темпами, достаточными для предотвращения рецессии, но не настолько высокими, чтобы инфляция разогналась слишком сильно. В этом состоянии устанавливаются низкая инфляция, низкий уровень безработицы и низкие процентные ставки, а ВВП и стоимость активов стабильно растут.

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ФРС в середине декабря вновь оставила ставку без изменений — 5,25–5,5% годовых. Это уже третье заседание подряд, по итогам которого регулятор не повышает ставку. «Инфляция снизилась со своих максимумов, и это произошло без значительного роста безработицы. Это очень хорошая новость», — отметил глава регулятора Джером Пауэлл.

На этом фоне доллар заметно ослаб на глобальном рынке. Индекс доллара (DXY) на прошлой неделе упал до минимума с августа этого года. По итогам недели индекс упал на 1,34%, до 102,59 пункта. На торгах в понедельник, 18 декабря, DXY в моменте упал еще на 0,17%, до 102,42 пункта.

Хедж-фонды и другие крупные игроки после заседания ФРС стали делать ставки на падение курса доллара к другим валютам, писал Bloomberg. Аналитики Goldman Sachs присоединились к другим экспертам, ожидающим снижения курса доллара.

В ноябре рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. «Это решение, с которым я не согласна», — отреагировала министр финансов Джанет Йеллен и подчеркнула, что американская экономика остается сильной, а ценные бумаги Казначейства США — безопасными и ликвидными активами.