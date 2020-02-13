Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12 фев, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12 фев, 12:44
Мишустин отдал Трутневу новое управление развития приоритетных территорий Общество, 11:28 В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку Общество, 11:27 От поставок к b2b-cервисам: Merlion расширяет понятие дистрибуции в ИТ Партнерский материал, 11:18 Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9% Финансы, 11:15 Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи» Спорт, 11:12 По рукам: как участникам встречи быстро договориться и принять решение Pro, 11:06 Депутат предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ за отказ от квитанций Экономика, 11:03 Максим Матвеев — РБК: «Я на самом деле закрытый человек» Стиль, 11:00 Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену Общество, 10:55 Акции майнинг-гиганта Canaan подорожали на 82% за день Крипто, 10:51 Хоккеист «Бостона» опередил Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ Спорт, 10:47 В Мурманской области произошел пожар в цехе деревообработки Общество, 10:44 СМИ узнали о проверке в управлении ФСБ из-за съемки стрельбы на Лубянке Общество, 10:40 Власти Хубэя объяснили рекордный рост числа заразившихся коронавирусом Общество, 10:40
Экономика ,  
0 

Депутат предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ за отказ от квитанций

Фото: АГН «Москва»

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций в пользу электронных. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо автора инициативы, депутата Бориса Чернышова министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам Чернышова, действующие нормы позволяют россиянину оплачивать счета как в бумажном, так и электронном виде, однако функции отказа от бумажной квитанции нет.

При этом соответствующий отказ должен предусматривать скидку на жилищно-коммунальные услуги. «В таком случае [при оплате онлайн] не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — пояснил депутат.

В Госдуму внесут проект о запрете доступа коллекторам к долгам по ЖКХ
Общество

Чернышов подчеркнул, что именно такой механизм может позволить россиянам сэкономить на ЖКХ. Размер потенциальной скидки он не назвал.

Тем не менее у граждан должна оставаться возможность оплачивать услуги в бумажном формате, добавил депутат.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства строительства и ЖКХ.

Теги: Госдума, скидка, ЖКХ, оплата, новости РБК
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Совфеде поддержали идею запретить банковские комиссии за платежи по ЖКХ
Общество
СМИ узнали об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам
Общество
Кабмин предложил штрафовать организации за завышение стоимости услуг ЖКХ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter