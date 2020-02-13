Депутат предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ за отказ от квитанций

Фото: АГН «Москва»

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций в пользу электронных. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо автора инициативы, депутата Бориса Чернышова министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам Чернышова, действующие нормы позволяют россиянину оплачивать счета как в бумажном, так и электронном виде, однако функции отказа от бумажной квитанции нет.

При этом соответствующий отказ должен предусматривать скидку на жилищно-коммунальные услуги. «В таком случае [при оплате онлайн] не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — пояснил депутат.

Чернышов подчеркнул, что именно такой механизм может позволить россиянам сэкономить на ЖКХ. Размер потенциальной скидки он не назвал.