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Депутаты решили запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ (0,5%-2%). ЦБ инициативу поддерживает
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Он пояснил, что речь идет о поправках в жилищный кодекс или, в качестве второго варианта, изменениях в несколько законодательных актов, включая закон и банках и национальной платежной системе. По мнению Неверова, технически добиться таких изменений очень просто, но в то же время они очень важны для граждан. Как уточнил депутат, разработку документа поддерживает ЦБ — Неверов обсуждал этот вопрос с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в присутствии других руководителей фракций.

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Сейчас комиссия при оплате ЖКХ через банк (как онлайн, так и через банкомат или кассу) для граждан составляет 0,5-2%. При этом в сентябре российское правительство по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняло постановление о запрете поставщикам услуг ЖКХ включать в тарифы затраты на уплату комиссий банкам.

Ведомство указывало, что в некоторых случаях поставщики по договоренности с кредитными организациями закладывали в тарифы комиссию в размере до 7%, не предоставляя обоснования такой цены. При таких обстоятельствах россияне могли оплачивать без комиссии услуги ЖКХ только в тех банках, с которыми у поставщиков были заключены соглашения. 

Автор: Артём Губенко
Теги: комиссия, ЖКХ, депутаты
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