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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Минфин США объявил о чрезвычайных мерах против дефолта через три дня

Глава Минфина США объявил об экстраординарных мерах против дефолта с 21 января
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Период действия чрезвычайных мер сложно спрогнозировать, он может начать 21 января, если не принять срочных решений, рассказала министр Джанет Йеллен конгрессменам. За день до этого президентом станет Трамп
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Минфин США будет вынужден задействовать «чрезвычайные меры» для недопущения дефолта, заявила министр Джанет Йеллен в письме лидерам Конгресса (.pdf).

Чрезвычайные меры начнут применять со вторника, 21 января.

«Период времени, в течение которого могут действовать чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности, включая трудности прогнозирования платежей и поступлений правительства США на несколько месяцев вперед», — написала Йеллен в письме.

Министр напоминает конгрессменам, что лимит госдолга позволяет правительству оплачивать расходы, которые уже одобрены Конгрессом. Она призвала к оперативным действиям, чтобы защитить доверие к США

Потолок госдолга ограничивает сумму денег, которую Соединенные Штаты имеют право занимать для финансирования правительства и выполнения своих финансовых обязательств. Поскольку правительство оперирует дефицитным бюджетом (тратит больше, чем получает за счет налогов и других доходов), оно вынуждено занимать огромные суммы денег, чтобы оплачивать свои счета. В числе таких обязательств — финансирование программ социальной защиты, проценты по государственному долгу и зарплаты военнослужащим.

Его на время отменили весной 2023 года, решение было рассчитано до 1 января 2025-го, прежде лимит находился на уровне $31,4 трлн. Фактически Минфин США получил право на протяжении полутора лет занимать столько, сколько необходимо. Госдолг США по состоянию на 18 января составляет примерно $36,19 трлн. Конгресс должен позволить снова приостановить действие лимита госдолга, чтобы избежать чрезвычайных мер Минфина.

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Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Чрезвычайными мерами могут быть бухгалтерские маневры Минфина — способы перераспределить деньги между счетами правительства, чтобы не выходить за рамки лимита заимствований и выиграть время для Конгресса, который поднимет потолок госдолга, рассказывает New York Times.

За день до наступления «чрезвычайных мер», 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Он выдвинул миллиардера Скотта Бессента на должность министра финансов, который пообещал не допустить дефолта.

Трамп резко раскритиковал республиканцев за то, что они поддержали отмену лимита госдолга вплоть до января 2025-го, когда начнется его второй президентский срок. «Это была проблема [действующего президента Джо] Байдена, а не наша. Теперь это становится нашей проблемой», — написал он в декабре. По мнению Трампа, эти действия стали «одним из самых глупых политических решений» Республиканской партии.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин США Джанет Йеллен дефолт Госдолг США
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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