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Экономика ,  
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S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает, что темпы роста ВВП в России в 2020 году повысятся до 1,8%. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, поступившего в РБК.

Причинами таких ожиданий в S&P назвали смягчение денежно-кредитной и бюджетной политики, а также эффект низкой базы.

Эксперты, тем не менее, не ожидают от экономики России существенных превышений показателя темпов роста в 1,8% в среднесрочной перспективе. Агентство констатирует, что прогноз по России все еще хуже, чем для других суверенных государств с сопоставимым уровнем развития.

Как ожидает S&P, темпы роста ВВП в 2019 году в России составят 1,3%.

Агентство подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом на фоне отставки правительства и предложенных 15 января Владимиром Путиным конституционных реформ.

От нового правительства Михаила Мишустина S&P ожидает сохранения преемственности в проведении макроэкономической политики, которую назвали взвешенной и надежной среди других развивающихся стран.

В июле 2019 агентство сохраняло рейтинг «ВВВ-» для России, но допускало, что он может понизиться в случае ухудшения геополитической ситуации и введения санкций против российских банков и госкомпаний.

Теги: S&P, ВВП, Россия
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