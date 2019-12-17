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Глава Казначейства объяснил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн руб.
Неисполненные расходы за 10 месяцев текущего года связаны с уходом госзаказчиков от авансовых платежей, заявил он. Ранее о неисполнении бюджета на 1 трлн руб. сообщил Кудрин, указав на «бюрократизированность некоторых процедур»
Роман Артюхин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Объем неисполненных расходов бюджета за январь—октябрь 2019 года, составивший 1 трлн руб., связан с уходом от авансовых платежей при исполнении госконтрактов. Об этом заявил глава Федерального казначейства Роман Артюхин, передает «РИА Новости».

«По поводу процентов неисполнения бюджета: те цифры, которые, может быть, даже пугающие на первый взгляд — за этими показателями произошло небольшое бюджетное изменение», — сказал он.

По его словам, ранее достичь 100-процентного исполнения бюджета можно было «очень легко через аванс». Однако, отметил Артюхин, в результате бюджет столкнулся с большим объемом дебиторской задолженности.

Глава Казначейства пояснил, что теперь для предоставления юридическому лицу межбюджетной субсидии или аванса у него должно возникнуть денежное обязательство. «Лишь в ту секунду предоставляется субсидия и осуществляется кассовый расход», — отметил он. Таким образом, добавил Артюхин, кассовое исполнение бюджета теперь отражает реальные расходы, которые несут получатели средств.

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Экономика

На качественное исполнение бюджета также указывает снижение остатков неиспользуемых средств на счетах региональных бюджетов, добавил Артюхин. Он отметил, что ранее остатки на счетах регионов к концу года достигали 300–400 млрд руб., а сейчас — 3 млрд руб. «В этом смысле исполнение бюджета стало более достоверным», — считает он.

О том, что по итогам года неисполненные расходы бюджета могут достигнуть 1 трлн руб., в ноябре сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, причиной может быть то, что «слабое качество государственного управления» и сложные бюрократические процессы, по сути, заблокировали расходование федеральных средств. Правительство не может преодолеть собственные административные процедуры, чтобы своевременно осуществить расходы, отмечал он.

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов согласился с оценкой Кудрина по неисполненным расходам, но указал, что ранее было разрешено авансирование проектов, а теперь Казначейство «отслеживает каждый рубль». Он заверил, что деньги «никуда не делись и создадут спрос в следующем году».

Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Финансы

11 декабря Кудрин доложил о ситуации с расходами бюджета Владимиру Путину, заявив о необходимости снизить «бюрократизированность некоторых процедур». Комментируя слова главы Счетной палаты о том, что в прошлом году бюджет был неисполнен на 770 млрд руб., а в этом объем неисполнения составит 1 трлн руб., президент заявил: «Что-то многовато».

В середине октября Минфин сообщил, что в январе—сентябре текущего года федеральный бюджет потратил 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем расходования средств с 2008 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Казначейство, бюджет
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