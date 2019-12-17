Глава Казначейства объяснил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн руб.

Неисполненные расходы за 10 месяцев текущего года связаны с уходом госзаказчиков от авансовых платежей, заявил он. Ранее о неисполнении бюджета на 1 трлн руб. сообщил Кудрин, указав на «бюрократизированность некоторых процедур»

Роман Артюхин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Объем неисполненных расходов бюджета за январь—октябрь 2019 года, составивший 1 трлн руб., связан с уходом от авансовых платежей при исполнении госконтрактов. Об этом заявил глава Федерального казначейства Роман Артюхин, передает «РИА Новости».

«По поводу процентов неисполнения бюджета: те цифры, которые, может быть, даже пугающие на первый взгляд — за этими показателями произошло небольшое бюджетное изменение», — сказал он.

По его словам, ранее достичь 100-процентного исполнения бюджета можно было «очень легко через аванс». Однако, отметил Артюхин, в результате бюджет столкнулся с большим объемом дебиторской задолженности.

Глава Казначейства пояснил, что теперь для предоставления юридическому лицу межбюджетной субсидии или аванса у него должно возникнуть денежное обязательство. «Лишь в ту секунду предоставляется субсидия и осуществляется кассовый расход», — отметил он. Таким образом, добавил Артюхин, кассовое исполнение бюджета теперь отражает реальные расходы, которые несут получатели средств.