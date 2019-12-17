ЛУКОЙЛ предупредил о риске снижения потребления бензина для автомобилей

Спрос на машины в ближайшее десятилетие будет высоким, однако автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания станут более экономичными

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Рост спроса на нефтепродукты для дорожного транспорта будут в обозримой перспективе замедляться, констатировано в материале «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года», который опубликовал ЛУКОЙЛ.

Замедление авторы объяснили дальнейшим повышением экономичности автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и постепенным распространением альтернативного транспорта. Но авторы прогноза уверены, что до 2035 года доминирующим типом (более 80%) останутся традиционные машины с ДВС. В ЛУКОЙЛе также указали, что в ближайшее десятилетие автопарк продолжит расти высокими темпами. Объясняется это, например, тем, что в Китае и Индии количество автомобилей на душу населения по-прежнему значительно ниже, чем в более развитых странах.

«Китай уже вступил в активную фазу автомобилизации, тогда как Индия находится в начале этого пути», — пишут авторы.

Также в брошюре указано, что будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками. «При существующей климатической политике и действующих программах по повышению топливной эффективности спрос на жидкие углеводороды продолжит расти на временном горизонте до 2035 года», — считают авторы прогноза.

Они напоминают, что Парижское соглашение по климату в 2015 году стало важным этапом для развития глобальной энергетики: «Человечество сталкивается со сложной задачей — одновременно обеспечить растущее население планеты доступной энергией и минимизировать негативное воздействие на экологию, в том числе за счет снижения выбросов парниковых газов».

Что касается России, то в нефтяной компании наблюдают тенденцию к ухудшению ресурсной базы из-за повышения выработанности месторождений в традиционных регионах добычи. «В долгосрочной перспективе Россия обладает потенциалом по увеличению добычи до уровня выше 600 млн т в год, преимущественно за счет повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) и разработки трудноизвлекаемых запасов», — считают авторы брошюры.