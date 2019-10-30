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Глава ЛУКОЙЛа сообщил об изучении потенциальных преемников

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что рассматривает несколько человек в качестве своего преемника, но пока собирается оставаться в должности. Его слова передает корреспондент РБК.

«У нас есть несколько человек, и я смотрю, анализирую. Много плюсов, много минусов. Но пока я буду работать», — сказал Алекперов.

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Это не первый раз, когда Алекперов отвечает на вопрос о своем преемнике.

В мае 2018 года в интервью РБК Алекперов рассказывал, что ищет таковых среди «технологических специалистов» из нефтяной отрасли. Смена руководства в компании может произойти через пять лет, говорил он тогда.

В декабре прошлого года Алекперов заявил, что считает невозможным появление во главе ЛУКОЙЛа женщины, потому что нефтяная отрасль всегда была «мужской», а женщины не имеют достаточного опыта. Руководитель компании отмечал, что следующий глава ЛУКОЙЛа должен иметь опыт инженерной работы и опыт работы на производстве.

Теги: «ЛУКОЙЛ», Вагит Алекперов, «Транснефть», преемник
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