Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ

Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ

Монетарно-кредитная политика Центробанка препятствует развитию потребительского кредитования, а как следствие — спросу на машины и топливо, считает вице-президент ЛУКОЙЛа

Леонид Федун (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Центробанк является основным регулятором спроса на потребительское кредитование и, соответственно, на автомобили и топливо. Об этом заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, передает «Интерфакс».

По его словам, с 2016 года в России стагнируют производство и продажа автомобилей, а ежегодно из обращения выводится около 1,5 млн машин в стране. Продажа меньшего количества новых автомобилей не увеличивает ресурсную базу, «то есть спроса на моторные топлива не будет», заявил Федун.

«На наш взгляд, жесткая монетарно-денежная политика, которая только сейчас приступила к снижению, <…> препятствует развитию потребительского кредитования», — отметил вице-президент ЛУКОЙЛа, представляя прогноз «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года».

«Простой факт — сегодня население 2 трлн руб. выплачивает ежегодно процентов по кредитам. Очень высокие ставки», — указал он. По мнению Федуна, при нынешнем уровне инфляции ставка ЦБ не должна превышать 4%.

По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-октябре 2019 года сумма автокредитов на новые и подержанные машины составила 598,5 млрд руб. Это на 18,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года — 505,5 млрд руб.