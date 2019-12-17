Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 13:23
Просто и невероятно вкусно: паста без глютена с рагу из утки. Видеорецепт РБК Стиль и Barilla, 14:00 Глава Минприроды объяснил необходимость сжигания мусора Экономика, 13:55 В Кремле оценили решение Opel вернуться на российский рынок Бизнес, 13:54 Пять главных ошибок юриста в сделках M&A Pro, 13:54 Замглавы ФСИН оценил предложение передать тюремную медицину Минздраву Общество, 13:48 «Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q» Технологии и медиа, 13:40 Синоптик спрогнозировал тепло и облачность во вторник в Москве Общество, 13:38 Нейросеть и компьютерное зрение: как прогнозировать спрос в магазине РБК и Microsoft, 13:30 Российский ученый не согласился с выводом о вызывающих похмелье напитках Общество, 13:24 Ту-22 с отказавшим двигателем сел на грунт под Астраханью Политика, 13:19 Песков понадеялся на изменение политики Киева в отношении российских СМИ Политика, 13:16 Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ Экономика, 13:15 В Еврокомиссии назвали дату переговоров по газу с Украиной и Россией Политика, 13:05 СК показал видео дома подозреваемого в насилии над ребенком из Ленобласти Общество, 13:05
Экономика ,  
0 
Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ
Монетарно-кредитная политика Центробанка препятствует развитию потребительского кредитования, а как следствие — спросу на машины и топливо, считает вице-президент ЛУКОЙЛа
Леонид Федун (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Центробанк является основным регулятором спроса на потребительское кредитование и, соответственно, на автомобили и топливо. Об этом заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, передает «Интерфакс».

По его словам, с 2016 года в России стагнируют производство и продажа автомобилей, а ежегодно из обращения выводится около 1,5 млн машин в стране. Продажа меньшего количества новых автомобилей не увеличивает ресурсную базу, «то есть спроса на моторные топлива не будет», заявил Федун.

«На наш взгляд, жесткая монетарно-денежная политика, которая только сейчас приступила к снижению, <…> препятствует развитию потребительского кредитования», — отметил вице-президент ЛУКОЙЛа, представляя прогноз «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года».

«Простой факт — сегодня население 2 трлн руб. выплачивает ежегодно процентов по кредитам. Очень высокие ставки», — указал он. По мнению Федуна, при нынешнем уровне инфляции ставка ЦБ не должна превышать 4%.

По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-октябре 2019 года сумма автокредитов на новые и подержанные машины составила 598,5 млрд руб. Это на 18,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года — 505,5 млрд руб.

Аналитики назвали группу самых закредитованных россиян
Финансы

НБКИ зафиксировала самые большие объемы выданных автокредитов в Москве (68,34 млрд руб.), Московской области (45,24 млрд руб.), Санкт-Петербурге (44,29 млрд руб.), Татарстане (25,42 млрд руб.) и Краснодарском крае (23,41 млрд руб.).

По данным Сбербанка, представленным в августе, расходы на автомобили являются вторыми по популярности тратами получателей потребкредитов. Аналитики отметили, что траты связаны не с покупкой машины, а с ремонтом и покупкой запчастей.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Леонид Федун, автокредиты
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Финансы
Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку
Экономика
Кредитный риск крупнейших российских заемщиков превысил 5 трлн руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter