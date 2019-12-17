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Экономика ,  
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СМИ узнали о схеме финансирования льгот для Приобского месторождения
В Минфине предложили привязать размер вычета НДПИ к нефтяным котировкам для компенсации выпадающих доходов из-за предоставленных льгот
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Министерство финансов предложило правительству новую схему предоставления вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Приобского месторождения, которое разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу департамента ведомства Алексея Сазанова.

«Если цена нефти опустится ниже базовой ($42,4 за баррель), вычет предоставляться не будет. А между базовой и некоей фиксированной ценой (то есть рыночной ценой барреля) это будет линейная возрастающая функция», — объяснил чиновник.

При этом Минфин готов отказаться от введения НДПИ на попутный нефтяной газ в размере 385 руб. за 1 тыс. кубометров, который рассматривался в качестве компенсации выпадающих доходов в связи со льготами, которые получают компании, работающие на месторождении.

Сазанов отметил, что разработанное предложение направлено в профильные ведомства, которые пока не озвучили свою позицию.

По бюджетному правилу при цене нефти ниже базовой все нефтегазовые доходы поступают в федеральный бюджет. Если же цена нефти превышает базовую, дополнительные доходы идут в Фонд национального благосостояния.

В июле президент России Владимир Путин ввел мораторий на господдержку нефтяных месторождений, ограничения действуют до 31 декабря. Глава государства также поручил до 1 декабря завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения с учетом текущих налоговых условий.

Автор: Артем Филипенок
Теги: льготы, Минфин
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