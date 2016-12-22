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Эксперты правительства отметили торможение реформы контроля за бизнесом
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Эксперты правительства отметили торможение реформы контроля за бизнесом
Экономика, 00:00
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Эксперты правительства отметили торможение реформы контроля за бизнесом
Давление контролирующих органов на бизнес снижается, но медленнее, чем предполагала реформа контрольно-надзорной деятельности, показал опрос Аналитического центра при правительстве
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Индекс административной нагрузки на бизнес снизился на 3,3% по сравнению с прошлым годом — таковы результаты совместного с Федеральной службой охраны исследования Аналитического центра при правительстве, с которым ознакомился РБК. Это значительно ниже планового показателя, который был установлен программой «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

В опросе, который эксперты проводили в мае—июле 2018 года, участвовали 8,6 тыс. предпринимателей крупного, среднего и малого бизнеса из всех регионов страны. Значение индекса административной нагрузки составило 54,2 против 56,1 годом ранее. Однако из приоритетной программы по реформе надзора следует, что в 2018 году оно должно было снизиться более чем на 10%.

Эксперты рассчитали показатель административной нагрузки отдельно для крупного, среднего и малого бизнеса. Итоговый сводный индекс представляет собой сумму всех показателей, умноженных на долю категории бизнеса в ВВП. Как и годом ранее, о наиболее высоком давлении заявляет крупный бизнес (значение индекса для него составило 59,2), а средний и малый бизнес более позитивны (51,5 и 34,2 соответственно).

«Индекс строится на опросе предпринимателей и потому очень чутко реагирует на изменения в уровне административной нагрузки на бизнес. В этом году, например, в связи с проведением чемпионата мира по футболу и соответствующими повышенными мерами безопасности, поручениями правительства и указаниями органов прокуратуры было увеличено число проверок, включая внеплановые, со стороны ряда контрольно-надзорных органов», — объясняет заместитель руководителя проектного офиса по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности (входит в состав Аналитического центра при правительстве) Тумун Цыдыпов. В первую очередь проверки касались пожарной безопасности, мест массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры, питания и размещения, поэтому предприниматели заявили о росте административной нагрузки со стороны МЧС, Россельхознадзора, Роспотребнадзора.

У некоторых органов, в частности у Росздравнадзора, количество проверок в первом полугодии 2018 года снизилось, но число выявленных нарушений, наоборот, выросло — в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, приводит пример Цыдыпов.

Меньше времени на проверки

Снижение нагрузки произошло в первую очередь за счет сокращения времени контрольно-надзорных мероприятий во всех отраслях, утверждают авторы исследования. Административная нагрузка проявляется не только в проверках и штрафах, но и в затраченном времени и количестве дополнительных сотрудников, которых предприятие вынуждено содержать, чтобы выполнять все требования.

Среднее время взаимодействия предприятий с одним ведомством сократилось до 43 часов против 48 в прошлом году. Однако крупные предприятия по-прежнему тратят на взаимодействие с одним ведомством почти в полтора раза больше времени, чем малые. Больше всего часов на проверки уходит у предприятий по добыче полезных ископаемых, снабжению электроэнергией, газом и водой (53–55 часов). Меньше всего — у компаний в сфере рыболовства, образования, культуры и спорта (35–37 часов).

Как показал опрос, наибольшие временные и финансовые издержки предприниматели несут при актуализации программного обеспечения, необходимого для изменения форм отчетности, подготовки документов и отслеживания изменений в законодательстве. «Процесс осложняется не только тем, что нужно покупать и обновлять программное обеспечение, но и тем, что надо нанимать новых дорогостоящих специалистов, которых зачастую недостаточно на рынке труда», — сказал РБК директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Бизнес увидел социальную роль контролеров

Эксперты отметили тренд на изменение восприятия бизнесом контролирующих органов. Главной целью их работы, по мнению бизнеса, остается максимизация доходов государства (об этом говорят 18,3% опрошенных против 23,7% годом ранее). Но все больше предпринимателей отмечают социальную значимость контроля и надзора — о ней заявляют 18% респондентов, хотя годом ранее их было 14,3%.

В начале года возможность ослабления надзора за бизнесом, на чем традиционно настаивают предприниматели, поставили под сомнение в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Торговый центр, пожар в котором унес жизни 60 человек (большинство из них — дети), относился к субъектам малого предпринимательства, а в отношении них с 2016 года действовал мораторий на плановые проверки. Поэтому ТЦ до пожара не проверялся.

«Надзорные каникулы» могли завершиться в 2018 году, но позднее власти продлили их на два года. Как следует из опроса Аналитического центра при правительстве, наиболее позитивно, как и в прошлом году, взаимодействие с контролирующими органами оценил малый бизнес, особенно микропредприятия.

Самые тяжелые практики

Респондентам также предложили оценить по пятибалльной шкале административную нагрузку на предприятие со стороны каждого ведомства. Лидером по давлению, согласно результатам опроса, оказалось Росалкогольрегулирование со средним баллом 3,51. На втором месте Федеральная налоговая служба (3,22), затем идет Федеральная таможенная служба (3).

Самой тяжелой практикой для бизнеса остается дистанционное взаимодействие с инспекторами (72,6% негативных оценок). Предприниматели отмечают проблемы при сдаче отчетности через интернет, получении обратной связи на обращения и поиске нужной информации на сайтах ведомств. Впрочем, иногда это связано не только с некачественным сервисом со стороны ведомств, но и с недостаточной грамотностью самих предпринимателей, считает Калмыков.​

61,8% опрошенных не уверены в актуальности и правомерности предъявляемых к ним требований. 54% респондентов сочли, что проверки больше ориентированы на наказание, чем на профилактику нарушений.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, «по сути, захлебнулась», считает вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. «Положительной динамики практически нет. Количество обязательных требований и отчетности не снижается. При снижении количества плановых проверок растет число внеплановых. «Палочная система» (оценка надзорных органов по количеству проверок и объему штрафов. — РБК) в большинстве регионов сохраняется, и контролирующие органы бодро отчитываются о количестве штрафов», — отмечает он. Незначительное снижение административной нагрузки на бизнес, по мнению Корочкина, объясняется тем, что взаимодействие с инспекторами все больше уходит в онлайн.

«Нет смягчения обязательных требований, а их количество только растет под предлогом обеспечения безопасности, но по сути — чтобы было удобнее выборочно штрафовать предпринимателей», — сказал Корочкин.

С 2015 по 2017 год доля внеплановых проверок выросла с 59 до 69%, хотя среднее число проверок в отношении одной компании возросло незначительно — с 1,6 до 1,8, говорит Цыдыпов, ссылаясь на данные Минэкономразвития. Это произошло за счет снижения числа плановых проверок, объясняет он.

Автор: Ольга Агеева.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: нагрузка на бизнес , деловой климат , проверки бизнеса , Аналитический центр при правительстве ...
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