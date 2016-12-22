Россия нарастила свои вложения в гособлигации США

В сентябре Россия вернулась к наращиванию своей доли в госдолге США после небольшого перерыва на фоне новых санкционных рисков. Однако избавляться от длинных бумаг в пользу коротких Москва продолжила

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Министерство финансов США обнародовало новый отчет о странах — держателях американские гособлигаций. Согласно ему, в сентябре Россия увеличила свои вложения в ценные американские бумаги до $14,419 млрд. В августе Россия держала гособлигации США на $14,097 млрд.

При этом Россия еще больше перераспределила свои вложения в пользу краткосрочных казначейских бумаг. Еще в августе Россия держала в долгосрочных (со сроком обращения более года) бумагах $3,4 млрд, то в сентябре — уже $2,9 млрд. Вложения в краткосрочные бумаги в августе составляли $10,7 млрд, в сентябре — $11,5 млрд.

В августе Россия наряду с сокращением вложений в американские гособлигации переложилась из длинных бумаг в короткие. Таким образом у Москвы впервые по меньшей мере с 2011 года стало больше коротких, чем длинных бумаг. Подобные шаги были предприняты на фоне новых санкционных рисков в отношении России. Именно в августе конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях‍, а Госдеп объявил о планах ввести санкции в отношении Москвы из-за дела Скрипалей.

​В тридцатку стран — крупнейших держателей гособлигаций США Россия по-прежнему не входит. Она выбыла из нее в мае, после того как начала резко сокращать объем своих вложений. В лидерах по итогам сентября, как и месяцем ранее, — Китай, Япония и Бразилия.